Gran Hermano: Del Moro también le soltó la mano a Agustín por sus comentarios sexuales y dijo que "parece un pervertido"

Gran Hermano sigue avanzando, arrasando con el rating y generando polémicas y fanatismos cada semana. En las últimas emisiones, el que quedó en el ojo de la tormenta fue Agustín, quien contaba con mucho apoyo fuera de la casa hasta que comenzó a tener comentarios sexuales muy desagradables y llevó a que incluso varios famosos que siguen el programa de Telefe se bajaran de la "frodoneta", su legión de fans, y lo acusaran por sus dichos.

Este lunes por la noche, el que le soltó la mano fue el conductor Santiago del Moro, quien hizo fuertes críticas a su accionar dentro de la casa más famosa antes y después de mostrar un tape en el que el participante de Gran Hermano no queda bien parado.

"Ahora ha pasado algo, antes estaban todos con la frodoneta y ahora perece que es un pervertido. Pasa algo con Agustín y las cuestiones sexuales dentro de la casa. Todo empezó con comentarios que puede tener cualquier de "que linda chica", y ahora ya ha pasado a un tono que no sé si es una estrategia. Uno nunca sabe hasta dónde juega un personaje y hasta dónde es cierto. Ha tenido frases demasiado desafortunadas. Agustín está obsesionado con Julieta, será estrategia, es amor, calentura, llámenlo cómo quieran", dijo Del Moro antes de poner al aire las imágenes que no le suman nada al participante.

En el video Julieta muestra su preocupación por cómo la mira Agustín, algo que la incomoda y hace que ella no lo puede ni mirar a los ojos. Y luego se ve a Agustín hablando en la casa sobre ella. “Qué buen andar que tiene, parece que va bailando”, dice, y hace un comentario muy desagradable: “A mí no me gusta cuando las minas no quieren c…”. "Se pone esas calzas…es una cosa, todo cortito", dice Agustín, y hace el gesto de que está loca. "Me rompe la cabeza, que hdp, Marcos me decía que le diga lo que siento, pero yo no estoy enamorado, me la quiero c… nada más", insiste.

Al volver al piso, Del Moro vuelve a criticarlo y los panelistas se suman, aunque el conductor duda sobre la verdad de su comportamiento. ¿Será así o es una pésima estrategia?

Los famosos ya se bajaron

En los últimos días, ya varios famosos lo atacaron en las redes sociales cuando se lo vio contando en tono jocoso que tenía guardadas imágenes de sus novias comprometedoras por si alguna salía en los medios a hablar con él, en una clara extorsión. "Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...", sostuvo mientras que sus compañeros lo escuchaban con atención.

Ese comentario hizo que le llovieran las críticas y muchos se bajaran de la "frodoneta" (por su parecido con el personaje de El Señor de los Anillos). Una de ellas fue Jimena Barón, quien publicó: "Con lo de guardar nudes para extorsionar yo me bajo, che". Mientras que la periodista de Intrusos Maite Peñóñori compartió el video de Agustín y puso: "¿Ya se bajaron de la frodoneta?".