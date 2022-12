Renzo Zanella campeón del Sudamericano M-19

Renzo Zanella se consagró campeón con la Selección Argentina en el Sudamericano M-19 de Paysandú. El pilar de Comercial fue titular en la victoria 99 a 0 ante Chile y sumó varios minutos durante todo el campeonato. El pasado sábado, sumó minutos ante Uruguay (victoria por 42 a 17), ingresando desde el banco.

De esta manera, el integrante del club de Sierra de los Padres cierra un año más que positivo, donde, además de ganar este Sudamericano, contó con la convocatoria Los Pumitas y a la Concentración de Argentina XV, sumado al cuarto puesto en el Torneo Interacademias, representando a la de Buenos Aires.

Cabe destacar que en el conjunto dirigido por Álvaro Galindo, los puntos se distribuyeron de la siguiente manera: en el primer tiempo a los 2', try de Genaro Podestá convertido por Valentino Dicapua; 18', try de Mateo Fauda convertido por Valentino Dicapua; 22', try de Eliseo Chiavassa convertido por Valentino Dicapua; 25', try de Eliseo Chiavassa convertido por Valentino Dicapua; 29', try de Mateo Soler convertido por Valentino Dicapua; 33', try y conversión de Valentino Dicapua; 35', try de Alejandro Barrios convertido por Valentino Dicapua. En el segundo tiempo, 3', try de Genaro Podestá convertido por Valentino Dicapua; 5', try de Mateo Soler; 8m, try de Faustino Sánchez Valarolo; 12', try de Alejandro Barrios convertido por Valentino Dicapua; 19', try de Agustín Moyano convertido por Juan Baronio; 23m, try de Efraín Elías convertido por Juan Baronio; 31', try de Mateo Fauda; 35', try de Faustino Ledesma convertido por Juan Baronio.