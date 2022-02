Piazzolla, uno de los artistas que atesora el Papa Francisco en su discoteca

Con 1.734 CDs y 72 vinilos, la discoteca de Papa Francisco ofrece un panorama amplio y variado de los gustos musicales del pontífice, como su pasión por el tango -con la obra casi completa del marplatense Astor Piazzolla- pero también por otros ritmos, y entre los artistas se destacan el estadounidense Elvis Presley, el argentino Daniel Barenboim y el alemán Richard Wagner.

"Como persona de buen gusto, no se limita a un género solo. Entre los discos hay mucho tango, casi toda la obra de Astor Piazzolla. También una colección de 25 canciones góspel de Elvis Presley, y música pop y folk", reveló a Télam el cardenal Gianfranco Ravasi.

A mediados de enero, Jorge Bergoglio fue descubierto a la salida de un negocio de venta de discos en Roma, lo que volvió a poner en el centro de las miradas sus gustos musicales, que se atesoran en una habitación del tercer piso de Via della Conciliazione 5, el edificio que a metros de la Plaza San Pedro alberga, entre otras oficinas vaticanas, al Pontificio Consejo para la Cultura.

Los discos del Papa se atesoran en una habitación del tercer piso de Via della Conciliazione 5. Foto: agencia de noticias Télam.

La colección de "discos del Papa" por el momento no está abierta al público, aunque es un plan que no se descarta para el futuro cuando haya más materiales. "Me gusta muchísimo. Es algo que me sale de adentro", había dicho Bergoglio, en una entrevista que concedió en 2010 respecto de su gran afición por el tango. Y esta semana, entrevistado por la TV italiana, el pontífice recordó sus orígenes y agregó con humor que "un porteño que no baila el tango no es porteño".