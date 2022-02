Nahuel Pennisi: "Me gusta pensar que no hay un límite"

Hace seis años irrumpió en la escena de la música folklórica nacional y desde entonces su nombre suena en los festivales más importantes del país. Este domingo, Nahuel Pennisi se presenta, desde las 19 horas en el Festival Argentina Florece que se desarrolla en el Museo MAR, donde promete entusiasmado "un show intimista que facilita el contacto con el público". Antes de su presentación, habló con 0223.

"Volver a Mar del Plata siempre me da felicidad", adelanta del otro lado del teléfono el cantante mientras resume que la propuesta para tocar en la ciudad llegó hace poco tiempo y no dudó en aceptar. "Hace unos días me ofrecieron participar del festival con una propuesta más chica, yo solo con mi guitarra y dije que sí, sin pensarlo. Va a ser un show más íntimo, porque lo que tienen estas presentaciones es que tenés la posibilidad de generar otro ambiente diferente al de los festivales, con más interacción con el público y donde podes detenerte a contar un poco las historias de las canciones", dice.

Nahuel llega a Mar del Plata después de una exitosa presentación en el Festival de Cosquín y de haber sido consagrado como "revelación" en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, dos de los escenarios más importantes de la música folklórica. "Lo que pasó en Córdoba fue hermoso. A Cosquín habíamos ido en otras oportunidades, Jesús María lo seguí siempre y estoy muy agradecido por lo que pasó. Si hay algo que nunca va a cambiar en mí, es la humildad y el ser como soy tanto arriba del escenario como abajo", asegura.

Durante el primer año de pandemia, el músico optó como tantos otros artistas a realizar conciertos en streaming "que no son lo mismo, pero teníamos que seguir con lo que teníamos a mano", reconoce al tiempo que considera que parte de la euforia que se vive este año en los festivales tiene que ver con la "abstinencia de recitales presenciales", dice entre risas. "Creo que después de todo lo que vivimos durante la pandemia teníamos la necesidad de encontrarnos y tanto nosotros, como artistas como el público valora mucho más cada posibilidad de encuentro", asegura.

Consultado sobre si hay algún secreto para mantenerse entre los artistas encumbrados, Pennisi responde convencido que, la única clave es "trabajar para sostenerse como persona y como artista. Me gusta pensar que no hay un límite y tener siempre nuevos desafíos. Creo que si uno relaja o se confía en que ya llegó a la cima, que tiene al público asegurado, pierde", dice el artista que asegura que, gracias a la música se acercó a artistas que admiró toda su vida y está profundamente agradecido por eso.

En pareja con Mayra Deleo, el músico tiene dos hijos Mateo y Alma. El nacimiento de su hija menor lo volvió tendencia en las redes sociales "La verdad es que estamos muy contentos. Un hijo te conecta con emociones que no sabías que existían", cuenta al tiempo que destaca que, en su caso, la paternidad lo llevó a sentirse realizado. "Un hijo te madura las emociones, profesionalmente hablando las canciones toman otra dimensión", sostiene.

Por último, Pennisi reveló que, una vez que termine la temporada de festivales tiene planeado retomar el trabajo en su nuevo disco. "Tengo ganas de grabar canciones nuevas, renovar el repertorio.... Espero que para fin de año esté listo", concluye.