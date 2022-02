Quilmes lo perdió en dos suplementarios

Cuando las cosas no salen, no salen. Fue todo paridad en la noche de Zárate, Quilmes le volvió a hacer un gran partido a uno de los animadores de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, al que le había ganado hace un par de semanas en Mar del Plata, pero se quedó con las manos vacías. En un encuentro maratónico, que se definió en los detalles, el local se impuso 99 a 94 en dos tiempos suplementarios y asestó un nuevo golpe en lo matemático y lo anímico para el equipo de Manuel Gelpi.

Hizo un esfuerzo enorme para remontar la noche contra Pergamino, entrar con vida al cuarto final, y en un ratito se le escapó y perdió con holgura. Le jugó de igual a igual a Zárate Basket, tuvo ventaja (escasa pero ventaja al fin) en varios pasajes del partido, pero a la chicharra final llegó igualado y tuvieron que ir al tiempo extra. Ahí arrancó abajo y se repuso, volvieron a quedar en tablas y el local no le dio otra oportunidad, tomó una pequeña luz y la sostuvo hasta el final para quedarse con el triunfo como local.

Estadísticas completas

Como en todos los deportes, el resultado final es el que vale. Entonces, todo lo bueno que se hizo, no parece tener tanto valor si en el tablero el que sale triunfador es el rival. Y con el casi, no se puede hacer nada. Casi lo gana Quilmes, tuvo su oportunidad, llegó con ventaja a los instantes finales del juego pero no lo pudo cerrar y, con jerarquía, Zárate lo pudo estirar 5' más. Y ahí se mostró más entero, con más fuerza física y mental para afrontar la prórroga. Y ni hablar cuando hubo una segunda, en la que el "tricolor" no tuvo energías y terminó cediendo.

Síntesis

Zárate Básket (99): Andújar 14, Pascolatt 17, Brocal 17, Pineda 6 y Banegas Reyes 13 (FI); Arévalo 0, Cuassolo 15, Baquero 16 y Polese 1. DT: Juan Manuel Anglese.

Quilmes (94): Gago 19, Jara 13, Negrete 29, Castellani 3 y Nally 6 (FI); González 17, Skidelsky 3, Ecker2 y L. Catelotti 0. DT: Manuel Gelpi.



Parciales: 21-25, 38-41, 55-58, 75-75 y 86-86.

Estadio: Atlético Paraná de Zárate.

Árbitros: Rodrigo Castillo y Martín Pietromónaco y Edgardo Corradini.