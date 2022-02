Afecto, emoción y el recuerdo a Néstor Kirchner: así fue la visita del presidente a Santa Clara del Mar

Este lunes en Santa Clara del Mar cientos de personas experimentaron instantes de mucha emoción en el nuevo polideportivo municipal de la localidad, inaugurado formalmente en un multitudinario acto encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Ante un escenario con tribunas repletas y mucha expectativa en la comunidad, el mandatario se mostró efusivo en su discurso y se llevó un gran apoyo de los presentes, que se animaron a cantar y alentarlo por su gestión en el marco de una jornada histórica para el partido de Mar Chiquita.

El contexto resultó ideal para el referente del Frente de Todos, quien la semana pasada había ya confirmado su presencia en Santa Clara del Mar para la inauguración de una obra iniciada en el último tramo de la presidencia de Cristina Fernández y que quedó completamente abandonada durante los cuatro años de administración de Mauricio Macri.

Un video en la previa de los discursos mostró lo sucedido en torno a la monumental infraestructura, convertida a partir de este verano en el primer escenario deportivo techado de toda la zona costera de Mar Chiquita, donde la población crece sin cesar año tras año y las demandas por servicios y acceso a diversas actividades no se detiene.

El audiovisual preparado especialmente para la ocasión tuvo como protagonista a la expresidente Cristina Fernández en un discurso del año 2010, cuando la mandataria llegó a Santa Clara del Mar para inaugurar la obra de la doble mano en ruta 11 en el tramo con Mar del Plata. Las referencias a Néstor Kirchner no se hicieron esperar y sentaron las bases para el posterior desarrollo del acto.

Desde un escenario que lo tuvo situado junto al intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, a la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el presidente recibió grandes muestras de afecto por parte del público y fue agasajado con una serie de cuadros con el retrato de Diego Maradona realizados por el artista local Hernán Salazar.

“Alberto presidente” cantó la gente y el mandatario se mostró muy agradecido.

“A donde fueres, haz lo que vieres”

Al hacer uso de la palabra, Fernández se levantó y habló parado, imitando lo hecho por el jefe comunal local previamente. “Tenía todo preparado para hablar sentado, pero mi mamá me enseñó algo: ‘a donde fueres, haz lo que vieres’, ví que el intendente habló de pie y ustedes merecen que yo también hable de pie”, arrancó el presidente.

Tras agradecer la interpretación que realizó minutos antes el violinista local Julián Mellado, un artista de 20 años y estudiante universitario que marcó el inicio del acto con unos bellos instantes sonoros, Fernández destacó la importancia de la música: “Muchas veces cuando las cosas pesan, agarro la guitarra y tengo un desahogo, de tocar un rato para volver a poner los pies en la tierra. Es una gran compañía para el ser humano, así como necesitamos comida para alimentar el estómago, necesitamos de música para alimentar el alma”, expresó el mandatario inicialmente.

El titular del Ejecutivo se mostró feliz por visitar por primera vez Santa Clara del Mar e hizo foco en la figura de Néstor Kirchner: “Estoy muy contento de hacerlo en estas circunstancias, mi vida tiene como un raro designio, que es terminar las cosas que empezó Néstor y siguió Cristina. Para mí fue mi maestro y estoy seguro de que él estaría acá disfrutando con nosotros de este polideportivo de tanta calidad”, afirmó Fernández.

Fernández al brindar su discurso de 15 minutos en lo que fue su primera visita a Santa Clara del Mar.

La política, instrumento de cambio

Ya de lleno en el tema de la obra pública, el presidente defendió lo realizado en lo que va de su gestión: “Este es el objetivo final de nuestro trabajo, la política es el instrumento que mejora las condiciones de vida de la gente, acá ahora hay un espacio de divertimento y para la práctica de deportes, para que los jóvenes no estén en la calle y estén en un lugar donde puedan jugar, compatibilizar con otros compañeros y competir. Quizá de aquí salga un gran deportista, ya que sin esto es muy difícil que eso suceda. Estamos dando un paso importantísimo, para nosotros todo esto que vemos no es un gasto, es una inversión en el futuro de la Argentina”, expresó Fernández y desató el estallido de los aplausos.

“Seguramente los que sucedieron a Cristina deben haber dicho, ¿para qué vamos a gastar plata en semejante micro estadio para una ciudad como Santa Clara del Mar?. Todos los argentinos necesitan entender que donde hay una necesidad hay un derecho, y si hay argentinos que necesitaban de un polideportivo acá, hay que darles lo que necesitan”, sentenció Fernández.

De inmediato, el presidente agregó: “En eso no dudaban ni Néstor ni Cristina y en eso tampoco dudo yo. Por eso cuando llegamos al gobierno, vino Gabriel acá, se encontró con los cimientos y con mucho para hacer. Nos pusimos manos a la obra y terminamos lo que teníamos que terminar”.

Futuro natatorio

Acto seguido Alberto Fernández confirmó que el gobierno nacional dispondrá los fondos para terminar otra obra lindera al polideportivo, el natatorio que también quedó inconcluso desde 2016.

“Vamos hacer la piscina climatizada, vamos hacerla para que los guardavidas tengan un buen lugar de entrenamiento y vamos hacerla para que salga algún buen exponente de la natación de acá de la costa atlántica”, resaltó el presidente al respecto.

El ministro Gabriel Katopodis se llevó la promesa de terminar con el natatorio de Santa Clara del Mar.

El campo, un aliado

Instantes después el mandatario prometió que se realizará la varias veces anunciada doble mano de ruta 11 entre Mar Chiquita y Villa Gesell, una inversión millonaria de más de 70 kilómetros que cambiará para siempre el porvenir de la región.

“No solamente servirá para el turismo, esto tiene un sentido productivo. Hay mucha producción que tiene que tener caminos de salida. Aunque muchos confundan las cosas, porque hay muchos que quieren confundir las cosas, para nosotros el campo es un elemento central para que la Argentina crezca, y así lo hemos pensado siempre”, sentó postura el titular del Ejecutivo argentino.

Contra el desánimo y el FMI

Para cerrar su discurso de 15 minutos, Fernández dedicó un instante en particular para hablar de las críticas contra el país. “Hay argentinos que necesitan que la Argentina se levante y con esa decisión queremos encarar el futuro, tengan confianza, no se va a detener ninguna obra pública y vamos hacer otras más, la inversión crecerá y no habrá acuerdo con el FMI que detenga el crecimiento que vamos a imponer”, lanzó el presidente en referencia a la renegociación de la deuda que lleva adelante con el organismo financiero.

En esa línea ahondó: “Que los jubilados estén tranquilos, no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Uno lamentablemente todos los días tiene que luchar contra la mentira instalada, y la verdad es que lo único que queda es la posibilidad de verlos a los ojos y decirles que tengo un compromiso que no voy a incumplir. Uno de esos compromisos es arreglar la economía desquiciada que me han dejado, con una inflación alta y una deuda como nunca tuvo la Argentina, tomada con una irresponsabilidad increíble. No lo voy hacer a costa de postergar a los argentinos, los que más necesiten seguirán teniendo el socorro del Estado”, aseguró sobre el final.

“Les pido toda la fuerza, su máximo empeño, vamos a poner de pie este país que tantas veces se cayó, vamos a ponerlo de pie con dignidad, somos un extraordinario país, es mentira que somos un país de cuarta, tenemos la mejor sociedad del mundo, con esfuerzo y trabajo tenemos futuro, el porvenir que construyamos depende de nosotros. Quiero ser el presidente de un gran país y haré todo lo que esté a mi alcance, solo les pido que me ayuden”, concluyó Fernández en el marco del bullicioso e histórico acto.