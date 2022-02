Se juega el Súper 4 de Unión

Durante el sábado y domingo, Unión organizará el tradicional Torneo Súper 4 en los diferentes gimnasios de su sede social de 9 de Julio y 14 de Julio. Se volverá a jugar luego de que no se desarrollará en el 2021 por la pandemia.

El “celeste” será anfitrión de Kimberley, Peñarol y Quilmes en 4 categorías: U13, U14, U15 y U17. El sábado se jugarán las semifinales mientras que el domingo se jugarán las finales y los partidos por el tercer lugar.

Fixture

Sábado

11:00 U14 Unión vs Kimberley

12:45 U14 Peñarol vs Quilmes

14:30 U15 Unión vs Peñarol

15:00 U13 Unión vs Quilmes (Gim 2)

16:15 U15 Kimberley vs Quilmes

17:00 U13 Kimberley vs Peñarol (Gim 2)

18:00 U17 Quilmes vs Peñarol

19:45 U17 Unión vs Kimberley

Domingo

11:00 Final U13

12:45 3er y 4to lugar U15

14:30 3er y 4to lugar U17

15:00 3er y 4to lugar U13(Gim 2)

16:15 Final U14

17:00 3er y 4to lugar U14(Gim 2)

18:00 Final U15

19:45 Final U17