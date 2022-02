Boselli le dio otra alegría a Estudiantes, que lidera con puntaje ideal

Estudiantes venció 3 a 2 a Arsenal en La Plata, consiguió la cuarta victoria consecutiva en la misma cantidad de presentaciones en la Copa de la Liga Profesional y por ende es el líder "ideal" en el Grupo 2.

Para el ganador convirtieron Pellegrini, Díaz y Boselli, mientras que para Arsenal marcaron los empates transitorios Ibañez y Lomónaco

Ahora Estudiantes, que seguirá sin descanso, deberá el miércoles dar vuelta la serie de la fase 2 de la Libertadores ante Audax Italiano, que en la ida se impuso 1 a 0 como local en la ciudad chilena de Rancagua.

Estudiantes no le encontró la vuelta hoy al cerrojo que le propuso Arsenal. El técnico Leonardo Madelón puso un 4–4–2 con el lateral izquierdo Damián Pérez en la línea de volantes para controlar las subidas del derecho del "pincha", Leonardo Godoy, una de las armas principales del elenco de Ricardo Zielinski.

Estudiantes sintió además en la generación las ausencias de Rodríguez y Zuqui, y a pesar de las buenas intenciones del colombiano Deossa no tuvo profundidad y no pudo desnivelar por las bandas con Castro y Pellegrini.

Arsenal solo se arrimó con un remate débil de Ibañez a las manos de Andújar y el local tuvo una clara con Pellegrini, que mano a mano con Werner remató desviado. Y tuvo otra con una descarga de Diaz que no pudo definir Del Prete.

El segundo tiempo tuvo otro ritmo. A los 4 minutos Pellegrini aprovechó una falla de Chimino en un centro de Morel, controló y puso el 1 a 0 con un zurdazo cruzado y alto.

A los 8, el local no se pudo acomodar a la ventaja e Ibañez, clavó de zurda el empate tras un mal despeje de Rogel. A los 14 minutos Werner le sacó un buen tiro libre a Díaz.

Estudiantes siguió buscando, ya con Rodríguez y Zuqui en cancha. Díaz la peleó y luego de varios toques Godoy lanzó un centro y de cabeza el tucumano puso el 2 a 1.

Pero enseguida Arsenal aprovechó errores defensivos del local y Lomónaco volvió a poner las cosas iguales con un zurdazo en el primer palo de Andújar.

Entonces Zielinski puso a Boselli y el goleador no falló. Entró a los 27 y a los 5 minutos de estar en cancha coronó con un buen cabezazo la victoria 3 a 2. Pellegrini habilitó a Godoy, otro buen centro del ex Tallares, de Córdoba y el goleador no perdonó.

Síntesis

Estudiantes (3): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Ezequiel Muñóz y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Morel, Nelson Deossa y Matías Pellegrini; Gustavo Del Prete y Leandro Diaz. DT: Ricardo Zielinski.

Arsenal (2): Axel Werner; Cristian Chimino, Ignacio Gariglio, Gonzalo Goñi y Lucas Suárez ; Mauro Pittón y Dardo Miloc; Lucas Brochero, Joaquín Ibañez y Damian Pérez; Sebastián Lomónaco. DT: Leonardo Madelón.

Goles: ST 4 minutos Pellegrini (E), 8 minutos Ibañez (A), 21 minutos Leandro Diaz (E), 24 minutos Lomónaco (A) y 32 minutos Boselli (E).

Cambios: ST 16 minutos Facundo Kruspzky por Ibañez y Alexander Díaz por Brochero (A), 22 minutos Jorge Rodríguez por Morel y Fernando Zuqui por Deossa (E), 27 minutos Mauro Boselli por Castro (E), 35 minutos Alejo Antilef por Miloc y Francisco Apaolaza por Lomónaco (A), 37 minutos Edwin Torres por Gariglio (A), Carlo Lattanzio por Pellegrini (E) y Hernán Toledo por Del Prete (E).

Amonestados: Morel y Pellegrini (E). Miloc, Brochero y Goñi (A).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Jorge Luis Hirschi (Estudiantes).