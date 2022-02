Con un increíble punto con el pie, Once Unidos ganó y está tercero

De gran forma cerró Once Unidos su paso por San Miguel de Tucumán, en la jornada final del segundo Tour de la Liga de Vóleibol Argentina: victoria 3-1 sobre Obras de San Juan, con parciales de 25-23, 22-25, 27-25 y 25-23, para cerrar esta fase en la tercera posición de la tabla, sólo detrás de Ciudad y Policial. El "albiverde" también jugó ante Policial cayó por 0-3 (22/25; 15/25; 16/25), triunfo por 3-1 sobre Ciudad (27/25; 25/16; 21/26; 25/17), y cayó ayer en tie break ante UVT 2-3 (20/25; 22/25; 25/18; 25/19; 9/15).

A partir del 12 hasta el 19 de febrero el plantel marplatense disputará el tercer tour, a realizarse en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Y la gran noticia es que por segunda vez Once Unidos organizará el cuarto tour, del 10 al 17 de marzo, tras haber albergado en diciembre la Copa Rus. Dicha etapa será la previa, en la que se definirá la clasificación de varios equipos a los playoffs del certamen nacional.

Once Unidos arrancó el juego con un monólogo: 4-0 con Quiroga al saque y luego 6-2 tras bloqueos de Layús. Recién para el punto 10 se metió en juego Obras, de la mano de Liand y Elgueta, y algunos errores marplatenses dieron vuelta las cosas por 17-14, pero todavía quedaba tiempo para más. Es que Once Unidos lo empató en 20-20, Zelayeta castigó dos veces hacia el 23-22 y, tras un bloqueo de Macció, Zelayeta reapareció y taladró la cancha para el 25-23.

La energía positiva siguió del lado bonaerense, con un ace de Aulisi y Gazaba muy activo para un 11-7 que motivó un tiempo de descanso sanjuanino. A partir de ahí, Obras fue paciente y cambió la historia de a poco, inicialmente con saques de Elgueta y Liand (15-14 a favor) y después con el volumen de Morales en defensa y un bloqueo de Alamino (19-18). El mismo Alamino colaboró con tres puntos más para números de 24-22 y un bloqueo del ingresado Miñana significó el 25-22.

Esta vez, Once Unidos se cargó de errores y le allanó el camino a Obras, por 4-0 y 7-3. Un ace de Zelayeta amagó la remontada, pero volvieron los errores: fueron 9 para el 16-13 sanjuanino, que enseguida Liand reforzó con un bloqueo (17-13). Ahí, sin embargo, las equivocaciones cambiaron de lado: Obras no encontró cancha en tres pelotas seguidas y todo se emparejó a 17-16. Zelayeta mantuvo viva la llama de Once Unidos y después el héroe fue Gazaba: un bloqueo, dos remates y un ace configuraron el 27-25 y el 2-1.

El cuarto set tuvo un quiebre clarísimo: con las cosas 14-13 para Obras, cuatro bloqueos consecutivos de Once Unidos (tres de Layús y uno de Zelayeta) invirtieron el mando a 17-14. Si bien Obras tuvo una chance de volver al frente, con un ace de Elgueta en 18 iguales, no la concretó y su rival siguió con mejor cara en el final. Gazaba volvió a sumar puntos clave (21-19 y 22-20) y Layús aportó los tres puntos finales, el último con una increíble defensa con el pie que Obras no reconstruyó: 25-23.

Síntesis:

Once Unidos: Juan Ignacio Macció (2), Bautista Gazaba (11); Joaquín Layús (20), Iván Quiroga (4); Mauro Zelayeta (20), Santiago Aulisi (11). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Tomás Russo, Juan Manuel Rojas (2), Gonzalo Aulisi, Santiago Aranguren (2).

Obras de San Juan: Nicolás Sánchez, Gerónimo Elgueta (19); Miguel Liand (7), Ramiro Benítez (12); Luiz Henrique Damas “Pastor” (14), Juan Alamino (11). Líbero: Lautaro Morales. Entrenador: Santiago Paredes. Ingresaron: Juan Pablo Lueje, Nicolás Miñana (1), Juan Sánchez, Nicolás Robins.

Parciales: 25-23, 22-25, 27-25, 25-23

Árbitros: Fabián Concia - Antonio Burgos

Estadio: Defensores de Villa Luján, San Miguel de Tucumán