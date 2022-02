Nico Vázquez se quedó con el Estrella de Mar de Oro

"La puta madre...". Con ese suspiro y visiblemente emocionado, Nico Vázquez miró el premio Estrella de Mar de Oro y agradeció a sus, familiares, compañeros y a su pareja Gimena Accardi, segundos después de recibir el máximo galardón del teatro en la temporada marplatense.

La tradicional fiesta del teatro en Mar del Plata este año tuvo una edición con vista al mar: se montó el escenario en el complejo Playa Grande, donde todos los elencos participaron, en un clima festivo y alegre. La conducción estuvo a cargo de los marplatenses, Giselle Velaz y Sebastián Pardo.

Poco después de las 22.30, luego de que los jurados e invitados entregaran todos los galardones, llegó el momento de coronar a la máxima figura de la temporada con el Estrella de Mar de Oro. Y el nombre de Nico Vázquez resonó en toda la zona de Playa Grande, con los dos presentadores repitiéndolo a coro.

Los Estrella de Mar se entregaron en Playa Grande.

"No sabemos trabajar de otra manera que no sea en equipo. Amo el teatro, me siento honrado de estar entre tantos artistas maravillosos", dijo Nico, que destacó el discurso que minutos antes había dado Luis Brandoni, tras ser distinguido. "Somos bendecidos de hacer lo que queremos y encima en esta ciudad que amo, a la que vengo desde muy chico", sostuvo.

"Este es un momento muy hermoso. Gracias al público, porque sin ellos no somos nadie", finalizó.