"No sabemos qué vamos a hacer": desesperación de los padres del colegio que cerró

Un mail, sin la firma de nadie en particular, fue el modo que los dueños del colegio Santa María del Buen Ayre informaron a los padres de los 200 chicos que acudían a la escuela. La situación causa indignación entre los padres: a 20 días del comience del ciclo lectivo no saben a dónde enviarán a sus hijos.

"No sabemos qué vamos a hacer", resume Fabio Sager, papá de Benjamín, un alumno este año comienza segundo grado. El hombre conversó con 0223 y más allá de la impotencia y la indignación explicó que ahora se abocará a resolver a qué escuela mandará a su hijo.

"En el comunicado alegan que muchos padres no pagaban la matrícula. No es mi caso. Me siento totalmente estafado. Es más: el sábado pasado la mamá de mi hijo compró el buzo, la remera, la mochila. Todo eso no sirve más", planteó.

El caso de Fabio y Benjamín no es aislado: la gran mayoría de los 200 chicos deben resolver en tiempo récord el nuevo lugar en el que estudiarán sus hijos. "Este colegio estaba abierto hace 15 años y tenía un perfil inclusivo. Mi hijo tenía una compañera con autismo y otro con dislexia, que tiene comprensión perfecta, pero se expresa mal. Y en varios lugares no los quieren tomar, ni siquiera los aceptan en las entrevistas", planteó Fabio.

Más allá de la promesa de las autoridades del establecimiento de devolver las matrículas abonadas para el presente año, el padre no se ilusiona con recuperar el dinero: "¿A quién le vas a reclamar?".