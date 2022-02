Sorpresivo cierre de un colegio a 3 semanas del inicio de clases: 200 chicos y 60 docentes en la calle

A menos de 3 semanas del inicio del ciclo lectivo 2022, el colegio Santa María del Buen Ayre de Mar del Plata anunció el cierre del establecimiento, donde también funcionaba un jardín maternal y deja a cerca de 200 chicos en total incertidumbre y 60 trabajadores en la calle.

La decisión de las autoridades sorprendió a la comunidad educativa: el establecimiento funcionaba desde hace 15 años en Alsina 2754 y tenía jardín maternal y escuela primaria, con educación bilingüe y la promoción de distintos talleres educativos.

"Venimos tratando desde distintas instituciones de darles una mano porque venían con irregularidades. Los ayudamos a gestionar el ATP y el Repro en pandemia. Tenían deudas que no les exigimos y les dimos tiempo a que regularicen la cuestión salarial y veníamos pidiendo audiencias en el Ministerio y no se los llegó a multar, justamente para darles tiempo que paguen los sueldos. Pero lo más importante, es que tenían encaminada la subvención: estaba el ok de Diegep pero no presentaron un informe para no ceder un plan de pagos de IPS. O sea, claramente tenían una voluntad de cerrar y todas la ayudas las desestimaron", lamentó Adriana Donzelli, titular del Sadop Mar del Plata.

En diálogo con 0223, Donzelli aseguró que "claramente había una decisión de vaciamiento" y "de dejar la escuela a la deriva".

"A casi un mes del inicio de clases, dejan a 200 alumnos y 60 docentes y auxiliares en la calle y a estas familias que tienen que salir con urgencia a reubicar a sus hijos. Un desastre", lamentó.

Desde el Colegio responsabilizan del cierre a la situación económica y la pandemia

A través de un comunicado, esta mañana las autoridades de la institución informaron a los equipos directivos y docentes el lamentable desenlace y adujeron que respondía a una “problemática financiera que atraviesa la institución, desde el año 2020 efecto de la pandemia, la cual agravo la situación económica, como así también no haber obtenido el aporte estatal el cual fue iniciado hace un año”.

“La baja de matrícula, la deuda mantenida por algunas familias con la institución y no llegar a un acuerdo con el propietario del inmueble, procediendo a no renovarse el contrato de locación. Lamentamos tener que haber llegado a esta instancia pero la realidad es que la situación es insostenible”, señalaron.