Gastón Coyette, DT de Alvarado: "Estamos en deuda en el juego"

Gastón Coyette mira, busca y no encuentra. Alvarado no puede tener el funcionamiento que el DT espera, pero confía. (Foto: Diego Berrutti)

Alvarado no tuvo una buena actuación contra Agropecuario y el 0 a 0 volvió a mostrar la falta de juego que viene mostrando el equipo en el arranque de la temporada de la Primera Nacional. Con la tranquilidad que lo caracteriza, el entrenador Gastón Coyette analizó el encuentro, reconoció que le está costando encontrar el nivel que pretende, pero confía que con el correr de las fechas, ese funcionamiento va a aparecer.

Lejos de excusarse o conformarse con el punto, Coyette aceptó que al equipo le falta juego y efectividad para poder alcanzar el triunfo: "Nos falta un poco de todo para ir creciendo como equipo", aseguró, aunque también hizo hincapié en que "se han sumado algunos jugadores en las últimas semanas, como Pons y Ramos, entonces hay que tener un poco de paciencia para encontrar esas cosas que nos faltan".

Una de las cosas que sorprendió, fue que en la lista de concentrados no había ningún lateral izquierdo natural. En el debut estuvo Fabián Sánchez en ese lugar, en Córdoba lo hizo Del Bianco, y en este partido le tocó a Irazoque, marcador central tirado a la banda, para por momentos conformar la línea de tres y, en otros, oficiar de lateral. Aunque lo hizo bien, el exTalleres no tiene características ofensivas y pasó poco al ataque. Sobre eso, Coyette explicó que no sintió la necesidad de poner otro jugador en la lista para ese puesto, porque "creímos que con Irazoque lo podíamos hacer bien, él iba a cubrir la parte defensiva y nos permitía liberar un poco más a Nazareno (Solís) en ataque.

También se tomó un tiempo para destacar al rival, que "es un equipo muy duro, en la temporada pasada estuvo muy cerca de entrar al reducido, se arma siempre bien, con jugadores de Primera División muchas veces", añadió. Y volvió a remarcar que "tenemos que tener paciencia, somos conscientes que nos falta más funcionamiento, seguir afilando muchas cosas y nos estamos ocupando para ver si estamos más claros en el juego que es lo que nos está faltando".

Sobre cuanto preocupa no haber ganado, aseguró que "nos preocupa lo necesario, sabemos que tenemos que ganar, es la realidad en esta situación, no pudimos ganar, pero tampoco perdimos. Tenemos que hacer el análisis correcto, no fue un buen partido nuestro, no estuvimos precisos para el juego que queremos, eso se sintió, la cancha creo que tampoco ayudó y tenemos que seguir creciendo como equipo y mejorando", afirmó.

Por último resaltó que "estamos abiertos a probar los sistemas que sean necesarios, siempre buscamos las mejores maneras para poder crear situaciones. En el primer tiempo tuvimos algunas que no pudimos aprovechar, después el rival se cerró bien y nos contragolpeó. Nuestra defensa también pudo cuidar el cero en el arco, pero vamos a seguir trabajando porque estamos en deuda en juego, creo yo más que nada".