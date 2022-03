Christian Martin, denunciado por violencia género: su hermana lo acusó de haberla golpeado

La hermana de Christian Martin, el exrugbier y actual corresponsal del diario La Nación en la guerra de Ucrania, lo denunció por violencia de género y aseguró haber sido golpeada por el periodista.

El conflicto familiar salió a la luz en una entrevista que Lucila Martin le concedió a Santiago Cúneo, luego de la pelea entre ambos periodistas. Allí, la mujer, que está radicada en España, relató que fue golpeada por su hermano y que, incluso, salvó su vida porque pudo esconderse en un baño.

"¿Christian Martin te pegó casi hasta la muerte y tiene una denuncia y antecedentes penales por eso?", le preguntó Cúneo a Lucila Martin, quien respondió: "Si, me salvé porque me encerré en el baño".

Ante las acusaciones, Christian Martin, alias "el vikingo", reconoció en Twich que hay temas que se encuentran "en manos de los abogados", pero evitó referirse directamente a este caso en particular. "Voy a ser sincero con estos videos viralizados... No tengo nada que ocultar, soy un buen tipo. Sí he cometido errores en mi vida, como todos, y la verdad, los problemas legales los dejo en manos de mis abogados, tanto en España como en Argentina", expresó.