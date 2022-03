La conmovedora despedida de Carmela Bárbaro a Gerardo Rozín: "Ya me estás faltando"

Devastada por la muerte de Gerardo Rozín, su ex pareja y padre de su hija Elena, de 11 años, la periodista Carmela Bárbaro escribió unas conmovedoras palabras que compartió en su Instagram.

“¿Cómo se elige una foto? ¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona? ¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar?”, escribió la periodista, junto a una bella postal de un cumpleaños de su nena con el conductor llevando la torta.

“Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, aseguró.

"Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos”, destacó la panelista de Momento D. “Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”, concluyó a pura emoción.

Rozín y Bárbaro se casaron en 2008, en 2010 tuvieron a Elena y en 2014 la historia de amor entre los periodistas llegó a su fin. A pesar del divorcio, tanto Carmela como Gerardo siempre tuvieron una excelente relación por el bienestar de Elena.