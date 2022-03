El secreto de Alvarado estaba en el banco

Lo que empezó como una pesadilla terminó siendo un sueño. Alvarado perdía al minuto de juego frente a San Martín de Tucumán y hasta los últimos 20' del partido no pudo generar nada, estaba apurado y lejos del empate. Pero Gastón Coyette acertó en todo. Mandó a la cancha a Mieres y Molinas y, ellos dos cambiaron el partido. En la primera que tocaron se juntaron para igualar, tres minutos después lo pusieron al frente y después se juntaron para que Sosa, en contra, sellara el tercero del "torito" que cortó la racha de empates, consiguió su primera victoria por 3 a 1 en la Primera Nacional y vivió una fiesta en el "José María Minella".

Los once de Alvarado que salieron a jugar el partido con San Martín de Tucumán.

La cara de Gastón Coyette camino al vestuario en el entretiempo, lo decía todo. Apenas López pitó el final de la etapa inicial, el entrenador salió disparado hacia el túnel pensando todo lo que tendría que marcar a sus dirigidos. Porque lo de Alvarado fue flojo durante gran parte de esos 45' en todas sus líneas y mejoró apenas en tramo final de la etapa. Empezando por una defensa que arrancó dormida y, antes de los 2', vio como Federico Jourdan enfentaba libre a Pedro Fernández, definía por abajo del cuerpo del arquero y se ponía arriba en el marcador cuando había muchos que todavía no se habían acomodado en sus lugares. El medio no tuvo juego, Vitale y Cháves trataron de unir pero no encontraron nunca a los generadores (Rodríguez y Vella), por lo que Pons quedaba demasiado aislado. Menéndez y Sánchez eran laterales cuando retrocedían y casi extremos para atacar, pero en alguna oportunidad aislada lograron llegar al fondo con cierto peligro.

La gente de Alvarado dijo presente en el Minella, se impacientó en la derrota, empujó al equipo y terminó festejando.

El dato más claro de ese primer tiempo, es que si la pelota la tocan más el arquero y los centrales que los encargados de darle fútbol al equipo, algo está mal. Las buenas intenciones para salir jugando son buenas si se va avanzando, si es para frenar y volver a empezar, es más lo que se arriesga que lo que se gana. San Martín no hizo mucho más, el gol de entrada y después la tranquilidad de jugar con el resultado a favor, una buena presión y mantener el partido lejos de Darío Sand. En los últimos minuto del primer tiempo, consiguió más aproximaciones que no llevaron tanto riesgo. Lo más peligroso llegó por un error de Sand que perdió una pelota en las alturas, Menéndez tocó al medio pero no había nadie para empujar y Lópes despejó a dos metros del arco. Demasiado poco para un equipo que quiere er protagonista y, en su cancha, tenía la obligación de ir por los tres puntos. La última imagen de la etapa, fue Pons y Rodríguez "chocando" por una pelota y el "9" cayendo derribado por el "7" de su mismo equipo.

Las caras camino al vestuario en el entretiempo lo decían todo. Alvarado hizo una muy floja etapa inicial.

Conforme con los últimos minutos, volvió al complemento con los mismos a ver si podían darle continuidad a ese dominio, al menos, territorial y agregarle profundidad. Sin embargo, le costaba mucho. Aunque estaba más activo que en la anterior, seguía sin lastimar cerca del área de Sand y todo se reducía a un buen manejo de pelota que se terminaba en tres cuartos de cancha. San Martín estaba parado con líneas de cuatro y listo para salir de contra. Así avisó Sosa con una corrida por izquierda y un remate al primer palo que se fue besando el caño derecho de Fernández. De Muner empezó a poner gente fresca para el desgaste de recuperar y para sorprender en velocidad, mientras que Coyette comenzó a sumar hombres en ataque con el ingreso de Victorio Ramis por Vella para conformar el doble "9" con Pons.

El 2 a 1 de Molinas desató la locura de todos. Titulares, suplentes, todos se unieron para festejar un gol que, también, significó un desahogo.

Pasaron 25' y Alvarado no había logrado generar una situación clara para empatar. La gente se impacientaba y el apuro adentro era mal compañero, porque las protagonistas eran las imprecisiones. Y la ocasión más peligrosa fue para la visita, Abregú capturó un rebote en la medialuna y metió un derechazo que se fue cerca del ángulo derecho. En ese momento, Coyette mandó a la cancha a Mieres y Molinas para darle frescura al equipo y, apenas 45 segundos después de entrar, se juntaron. El desborde del lateral derecho, la llegada de arremetida el mediocampista para empujar en la boca del arco y 1 a 1 cuando el "torito" poco había hecho para conseguirlo. El Minella se levantó y, con el empuje, llegó el segundo. Los cambios del entrenador dieron el resultado perfecto, otra gran trepada de Mieres, la siguió Ramis e Iván Molinas recibió, se la acomodó para la zurda y la "colgó" del ángulo derecho de Sand para desatar la locura de todos en el estadio.

Brian Mieres no aparece en la síntesis de los goles, pero generó los tres. El lateral derecho hizo un surco por derecha y asistió en todos los goles del "torito".

El clima cambió. Ahora era todo de Alvarado que estaba tranquilo, convencido, mientras que San Martín cayó en la desesperación y sólo atinó a meter la pelota al área de Fernández. Y el "torito" fue una tromba, tuvo una contra y no perdonó. Se volvieron a juntar Mieres y Molinas, el exSan Lorenzo sacó el centro bajo, el autor de los dos goles no llegó a empujar, pero en su afán por despejar Sosa lo terminó metiendo en contra para darle tranquilidad para el tramo final. Después no sufrió. La visita fue sin ideas, Alvarado lo defendió con autoridad y festejó merecidamente el primer triunfo en el campeonato, en un partido que puede significar un click, y un nuevo resurgir del equipo de Coyette.

Síntesis

Alvarado (3): Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Franco Ledesma, Agustín Irazoque y Fabián Sánchez; Julián Vitale y Ariel Cháves; Matías Rodríguez y Leandro Vella; Facundo Pons. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 19' Victorio Ramis por Vella, 25' Braian Mieres e Iván Molinas por Menéndez y Cháves, y 44' Gonzalo Lamardo por Rodríguez.



San Martín (Tucumán) (1): Darío Sand; Nicolás Sansotre, Juan Orellana, Hernán Lópes y Lucas Diarte; Federico Jourdan, Rodrigo Herrera, Valentín Larralde y Lautaro Escalante; Diego Sosa y Lucas Cano. DT: Pablo De Muner.

Cambios: ST 17' Gustavo Abregu por Escalante, 35' Juan Imbert, Patricio Pérez e Iván Maggi por Larralde, Jourdan y Herrera.

Goles: PT 2' Jourdan (SM); ST 26' y 29' Molinas (A), 38' Sosa, en contra (A)

Árbitro: Ramiro López.

Estadio: José María Minella.