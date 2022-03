Lizy Tagliani: "No quiero convertirme en Nicole y Cubero"

Cuando a fines de enero Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria comenzó una polémica impensada por las declaraciones de su ex, y la humorista quiere darle un cierre definitivo a la historia.

"No quiero hablar más de Leo, porque no tenemos hijos. No quiero convertirme en Nicole y Fabián, porque no tenemos hijos ni nada por qué pelear. Ya fue", afirmó Lizy a Intrusos, en una irónica alusión a lo padres de Indiana, Allegra y Sienna.

Su ex pareja había asegurado que le dejaba el camino libre a la actriz de "Los Bonomos" tras una supuesta infidelidad. "No sé si realmente se vio con otra persona o no. Pero antes prefiero dejarle el camino libre", dijo el joven. tras asegurar que la actriz quería volver con él.

A la salida del teatro, Tagliani fue contundente respecto a Leo Alturria: "¿Pelear por el amor? Por el amor no se pelea", cerró.