Vecinos de la vieja Terminal se reunieron con la Defensoría: “No queremos naturalizar el narcomenudeo”

Vecinos de la vieja Terminal y de Tribunales se reunieron este miércoles con los defensores del pueblo de General Pueyrredon, donde plantearon la difícil situación que atraviesan desde hace un tiempo con la venta de droga y oferta sexual en las calles del barrio, que ocurre a toda hora pero que se radicaliza durante la noche, según denunciaron, con una zona que es “tierra de nadie”.

“La situación es muy grave para los vecinos y los turistas que visitan la ciudad y por eso vinimos a hablar con los defensores del pueblo, que muy abiertamente hablaron con nosotros como víctimas, de esta zona blanca y liberada de venta de droga las 24 horas. Ha florecido la delincuencia y la cantidad de hechos de robo. El narcotráfico tomó el poder y el control en el barrio”, expresó Virginia Sosa, vecina de la zona de la ex terminal de ómnibus.

Virginia Sosa, expolicía y vecina de la zona de la ex terminal. Foto:0223

En declaraciones a 0223, la ex policía –que encabezó las últimas revueltas policiales por reclamos salariales como el amotinamiento policial de diciembre del 2013- explicó que en la zona aledaña a la sede de tribunales y la ex Terminal, “hay organizaciones y bunkers con soldaditos: tenemos hasta fotografías y filmaciones y están identificados por los vecinos. Nos llama la atención que hay mujeres embarazadas, niños y jóvenes que fuman la droga en el barrio. No vamos a naturalizar la situación y estamos en esa lucha”.

En ese marco, Sosa cuestionó que a pesar de las numerosas protestas vecinales, “no hemos tenido ningún tipo de encuentro con el Jefe de la Departamental y de la Segunda”, por lo que pidió el "auxilio" a diferentes entidades, como a la Defensoría.

“Solamente hay operativos viernes y sábados y cuando se van, es tierra de nadie. A la noche escuchamos gritos, peleas y lo digo con pruebas: una vecina barriendo la vereda encontró dos municiones calibre 38”, denunció.

Por su parte el defensor del pueblo Fernando Rizzi, expresó la preocupación por la difícil problemática de los vecinos de la zona de la vieja terminal, "que es algo similar a la zona de Luro (y Champagnat)" y en que "se escuda con la prostitución el delito de la venta de estupefacientes".

"Debe haber un estado presente en el combate del narcotráfico y mantener la paz social", señaló Rizzi y pidió que esto "no se logra con trasladar de una zona a otra sino desmembrar esto y para eso tienen que estar unidos la municipalidad, la provincia, el poder ejecutivo, legislativo y judicial".

“Es un tema que nunca uno sabe como se llegó a este punto. Lo importante es no naturalizarlo. Hay que pedir la solución por parte del estado”, concluyó Rizzi.