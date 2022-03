Faltante de plásticos en todo el país demora la entrega de nuevas licencias de conducir

Una problemática de distribución nacional tuvo impacto directo en Mar del Plata y provocó una demora en el ritmo de entrega de las nuevas licencias de conducir que se tramitan a través de la municipalidad de General Pueyrredon.

Por faltantes de insumos, como plásticos, que deben ser proveídos por la Nación y la Provincia de Buenos Aires, autoridades locales confirmaron a 0223 que durante 15 días no se pudieron imprimir registros.

"No sabemos si no se estaban haciendo o si se hacían y hubo algún fallo en los cálculos para girar los insumos pero el problema es que no llegaba nada a Mar del Plata", aclararon en la Dirección de Licencias de Conducir.

La primera entrega recién llegó el jueves pasado, por lo que paulatinamente la gestión de Guillermo Montenegro regulariza por estos días el proceso de impresión de tarjetas en la ciudad.

"Ya están impresas todas las licencias de febrero y solo faltan las que se tramitaron del 1 al 10 de marzo", precisaron las mismas fuentes, que estimaron que la situación se normalizará por completo desde mediados de la próxima semana.

La Sube y los pasaportes

En otros lugares del país, la problemática del país se tradujo en inconvenientes para conseguir nuevas tarjetas Sube. A la escasez de plásticos, se sumaba, en este caso, la falta de los chips que van dentro del plástico y que permiten leer su información. A nivel mundial hay un faltante de este insumo y en Argentina solo hay una empresa que los fabrica y no alcanza a cubrir la demanda.

Sin embargo, en la ciudad no se han acusado reclamos en este sentido. "La entrega de las tarjetas está siendo normal de parte de los distribuidores independientes y de la UTE El Libertador. Habrá que ver cómo evoluciona la provisión de tarjetas en las próximas semanas", indicaron, ante la consulta de este medio, en la Cámara de Kiosqueros local.

Por los mismos factores, incluso, se registraron otras dilaciones en la entrega de pasaportes. Está garantizada la entrega para los pasajeros que ya tienen vuelos asignados pero los plazos son más inciertos para aquellos que lo tramitan sin viajes programados, según reconocieron en el Registro de las Personas.