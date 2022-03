Subsidios al transporte: el debate se metió en la asamblea frente al cambio climático

El intendente de Bariloche Gustavo Gennuso fue uno de los expositores en la IV Asamblea de Intendentes frente al Cambio Climático. Y en pleno discurso del plan que lleva adelante en su distrito introdujo un tema que une a todos los intendentes de ciudades medianas y grandes del interior del país: el reparto de los subsidios al transporte.

El dirigente rionegrino explicó que la “transformación del transporte urbano” es una parte central de la tarea contra el cambio climático. En ese punto, señaló que en Bariloche hay 150.000 habitantes y 80 mil autos.

“No podemos hablar de mejorar el tema del cambio climático respecto de los autos si no mejoramos el transporte urbano. Y no podemos mejorar el transporte urbano en ciudades medias y grandes si no podemos reconvertirlo a un sistema federal”, sostuvo.

En esa línea, Gennuso indicó que mientras tenga que destinar fondos que podría utilizar para combatir el cambio climático “como subsidio municipal al transporte” es imposible revertir esa situación. “Mientras todo el subsidio nacional se va al Amba, un nuevo país que surgió y se lleva todos los recursos, mal podemos mejorar nuestro transporte”, indicó, mientras sus pares y el auditorio comenzaron a aplaudir. Entre ellos, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, que desde hace meses pide "una revisión integral" de los subsidios.

El intendente de Bariloche sostuvo que no se puede hablar del cambio climático como un tema “escindido” de la acción lógica que deben llevar adelante los intendentes, como tener un buen sistema de transporte público para los vecinos. “El que hay es caro, malo y nos tiene con algo en la garganta mes a mes a ver si lo vamos a poder sostener”, finalizó.

Luego del jefe comunal de Bariloche fue el turno del intendente de Córdoba, Martín Llaryora, quien antes de iniciar su discurso se sumó a las palabras de su par, Gennuso. “Es la reunión contra el cambio climático y a favor del reparto de subsidios federales”, indicó.