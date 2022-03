Emotivo inicio de la Liga Nacional

Se disputó la primera fecha del año para la Liga Nacional de Patín Carrera en Mar del Plata con Alta Barda de Neuquén llevándose el medallero final. Se puso en juego la Copa “Reinaldo Vega” que contó con un emotivo homenaje al igual que el recuerdo a 40 años de la Guerra de Malvinas para los ExCombatientes.

Comenzar el año deportivo siempre es un interesante desafío desde todo punto de vista. Las expectativas se fueron calmando en el Patinódromo “Adalberto Jesús Lugea” cuando comenzaron las competencias por la primera fecha de la Liga Nacional desde el jueves y hasta el domingo. Además de las múltiples carreras que dieron vida al escenario local, la emoción se adueñó de dos momentos en especial. El sábado con el homenaje a Reinaldo Vega, hermano de Nora y subcampeón mundial que falleció recientemente y se decidió ponerle su nombre a la copa en juego. Estuvo presente su familia y se le hizo entrega de una bandera oficial del evento además de una placa recordatoria.

Ya en domingo, luego de la tormenta que obligó a la suspensión de la ceremonia planteada para el sábado a la noche, 40 patinadores de todas las disciplinas de la AMP llevaron por la pista central del Patinódromo una bandera recordando el 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En reconocimiento a todos los ex combatientes, se homenajeó a Emilio Alberto Narciande deportista que estuvo en las Islas. Estuvieron presentes Julio Aro, presidente de la Fundación No Me Olvides y Adrián Manzo que preside la Unión de Clubes de Barrio en Mar del Plata.

En cuanto a lo deportivo, el Club Alta Barda de Neuquén se quedó con 50 medallas acumuladas en todas las categorías de las cuáles 21 fueron de oro marcando una buena diferencia respecto de Ex Combatientes de Malvinas que terminaron en el segundo puesto del medallero con 13 oros, 3 platas y 4 bronces (29 en total). El tercer escalón fue para CERMUN, la escuela de Andrea González que ganó 12 preseas doradas, 20 plateadas y 6 de bronce (total de 38). El mejor representante local fue Atlético Mar del Plata que se ubicó en el quinto puesto con (3-10-10) y octavo se terminó General Mitre (3-8-3).

En las clasificaciones individuales, la marplatense Micaela Siri se quedó con el primer puesto de la categoría Mayoras Damas representando al Atlético, escoltada por Naiara Sagasti de CERMUN y Aylen Tuya de ExCombatientes de Malvinas. Entre los caballeros, el triunfo se lo llevó el necochense Santiago Roumec que representa a SRT de La Pampa y lo acompañaron en el podio Juan Cruz Livolsi de Racing y Exequiel Tuya de Ex Combatientes de Malvinas. El año del patín carrera ha comenzado oficialmente con el desarrollo de esta primera fecha en Mar del Plata, pero es sólo eso, el puntapié inicial a un largo calendario incluso en el orden internacional para esta especialidad.