El mejor surf del mundo llega a Mar del Plata en Semana Santa

La primera etapa del circuito mundial de la World Surf League (WSL) denominado “Rip Curl Pro Playa Grande” se desarrollará en nuestra ciudad entre el 13 y 16 de abril. Con la presencia confirmada de los mejores surfistas del mundo, la Semana Santa en “la feliz” contará con un evento de jerarquía internacional en el cierre de la temporada estival.

Por noveno año consecutivo y en calidad de “Capital Nacional del Surf”; Mar del Plata se prepara para recibir al circuito mundial de la WSL con su etapa QS 1000 de hombres y QS 1000 de mujeres, siendo la única fecha internacional de este calibre que se realiza en el país. También es una de las pocas etapas sudamericanas, por lo que es fundamental para las aspiraciones de deportistas en acenso en el circuito mundial. Organizado por la World Surf League y Biologia Club, el Rip Curl Pro Playa Grande reunirá a hombres y mujeres de 12 países entre los que se destacan Brasil, Perú, Chile y Argentina.

Entre los masculinos podemos citar desde Brasil a surfistas de la talla de Raoni Monteiro, Lucas Vicente (campeón mundial junior) y Alejo Muñiz (nacido en Mar del Plata y tendrá la posibilidad de competir por primera vez en su ciudad natal).

Por Perú a Miguel Tudela y Alonso Correa. En referencia a Chile, llegará Manuel Selman (participante olímpico), y desde Uruguay resalta el nombre Sebastián Olarte, entre otros.

Por el lado Argentino Leandro "Lele" Usuna (1er surfista nacional en ir a un Juego Olímpico) y Santiago Muñiz, serán los encargados en buscar una importante victoria en Playa Grande (Catedral Nacional del Surf). Vale destacar que Argentina ocupa el segundo lugar en cantidad de inscriptos después de Brasil.

Por el lado femenino, la ecuatoriana “Mimi” Barona estará presente para defender su título. Junto con ella, los países que mayor protagonismo tendrán serán Brasil, Chile y Perú. El contingente de surfistas argentinas, estará encabezado por Ornella Pellizari; que intentará llevarse por primera vez el título haciendo pesar la localía. Cabe destacar la presencia de Sophia Medina, hermana del múltiple campeón brasilero Gabriel Medina.

Asimismo, el Tour Argentino de Surf desarrollará en la misma ventana su 4ta fecha nacional, dentro del marco del Rip Curl Pro Playa Grande. Por lo que todos los surfistas del país están a la espera de la próxima semana santa como calendario fundamental en su año competitivo. La espera termina el martes 12 cuando se abra la competencia y el domingo de Pascua (17/04) se coronarán los campeones tanto de la etapa nacional como de la internacional.

Playa Grande otorga la posibilidad de variar el lugar de competencia según las condiciones. Al haber 2 escolleras aptas (Biología o el Yatch), la organización contará con la posibilidad de elegir el sector más óptimo para que el desarrollo y el juzgamiento de la actividad sea con las mejores olas posibles.

Como no podía ser de otra manera, en semana santa la catedral del surf se vestirá de gala para ser anfitrión del mejor surf del mundo. Con un complejo preparado para recibir al turismo, con una gran oferta gastronómica y con excelentes lugares panorámicos para no perder detalle del evento; Playa Grande se posiciona entre las selectas playas del mundo en recibir un campeonato de tal envergadura. Para no perdérselo sin lugar a dudas.

Galería de campeones:

2013: Jihad Hhord (Brasil)

2014: Alex Ribeiro (Brasil)

2015: Robson Santos (Brasil)

2016: Flavio Nakagima (Brasil)

2017: Thiago Camarao (Brasil) – Dominic Barona (Ecuador)

2018: Wesley Santos (Brasil) – Dominic Barona (Ecuador)

2019: Matheus Navaro (Brasil) – Daniela Rosas ( Peru)