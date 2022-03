Motochorros en Malvinas Argentinas: "Ya no salgo y evito que mis hijos salgan"

El salvaje robo que sufrió una mujer del barrio Malvinas Argentinas, víctima de motochorros y quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda, puso en alerta a los vecinos del barrio que aseguran que se trata de una problemática constante.

"Salimos con miedo y no se puede caminar en el barrio. Yo hice media cuadra y me robaron. Ya no salgo y evito que los chicos salgan", relató Verónica, una vecina del barrio, quien aseguró que lo más habitual son ataques de ladrones en moto: "Se bajan y te tironean lo que tengas".

Martín Ciarniello, presidente de sociedad de fomento del barrio, señaló que es una modalidad delictiva que se repite: "Ellos andan, dan vueltas, buscan la oportunidad y cuando ven a una persona fácil, por ser una señora mayor y sin poder de defensa, la atacan y le roban lo que pueden y siguen su camino".

El presidente de la sociedad de fomento anunció que se reunirán con autoridades policiales y del foro de seguridad.

A partir del impacto que generó el video que muestra como un delincuente tiró al piso y arrastró a una mujer indefensa, creció la alarma entre los vecinos. Tras hablar con las autoridades del foro de seguridad municipal, acordaron tener una reunión en la sociedad de fomento el próximo martes a las 17, en la que también participará el comisario de la Sexta.

"Queremos lograr un mejor patrullaje en horas pico. El patrullaje en el barrio no es deficiente pero nunca alcanza", reconoció Ciarniello. Los vecinos también se organizaron en grupos de WhatsApp (en uno de ellos hay más de 140 personas) y la colocación de alarmas comunitarias, que ya colocaron cerca de 100 viviendas.

"La idea es empezar a mantener a partir de esto reuniones periódicas con el foro y la comisaría para mejorar la seguridad", planteó el dirigente fomentista.