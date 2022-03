Alvarado dio un paso atrás y perdió en el Minella

Alvarado tuvo una floja tarde en el Minella, no tuvo ideas ni claridad, cometió errores que pagó con goles, generó demasiado poco y sufrió su primera derrota como local frente a Brown de Adrogué por 2 a 1, por la séptima fecha de la Primera Nacional. Fue un retroceso del conjunto de Gastón Coyette que venía de dar una muestra de personalidad en Defensores de Belgrano y que el domingo deberá ir por los tres puntos a la casa de Chacarita.

Pese al día y el horario, la gente de Alvarado volvió a decir presente en gran número en el Minella.

Retrocedió Alvarado en el primer tiempo. No fue el de los últimos partidos, no encontró conexiones, tuvo más jugadores de ataque pero eso no lo hizo más ofensivo. Manejó la pelota pero en 45' no inquietó a Horacio Ramírez. Apenas un desborde de Mieres que despejó con el pie y un remate de Irazoque, tras una pelota parada, que pegó en la espalda de un defensor, y aunque todos pidieron mano, acertó Franklin. Demasiado poco para un equipo que venía de dejar una muy buena imagen con dos hombres menos y arrinconando a Defensores de Belgrano como visitante. Pocos puntos para destacar, Ramis incidió en el armado pero no finalizó y, otra vez, Pons casi no recibió juego durante toda la etapa.

Brown de Adrogué no hizo mucho más. O sí, porque convirtió un gol. Y eso lo ayudó a que el planteo cauteloso, le diera aún más resultado. A los 12', en la primera aproximación, ganó un córner, Giménez ejecutó largo al segundo palo, Fernández falló en la salida y Matías Sánchez, por atrás de todos, casi que se la llevó puesta y la pelota entró pidiendo permiso. Con la ventaja, el 4-4-2 fue todavía más marcado, la apuesta jugar de contra a la espalda de los centrales y no le salió por poco. Pases que quedaron cortos, ansiosos que cayeron en offside y algunas buenas intercepciones de los defensores. En definitiva, las dos más claras fueron para la visita, porque Nicolás Da Campo tuvo una clarísima a los 36', pero dudó entre el centro y el tiro al arco y respondió Fernández.

Pons sigue sin recibir juego. El "9" lucha, hace el trabajo sucio, pero no termina pesando en su función de terminador de jugadas.

Los retos de Coyette en el vestuario hicieron efecto y el equipo salió con otro ímpetu. Al minuto, Molinas entró por derecha y remató cruzado, afuera. Enseguida, un rebote le quedó a Pons que la hizo bien, tocó al medio y Marcos Astina, se pasó de generoso, de frente al arco, y decidió abrir para Mieres que no pudo terminar. Fue un ratito, porque Brown se volvió a acomodar y el local cayó en la misma mediocridad de la primera parte, con dominio y sin profundidad. El entrenador metió tres cambios juntos pero no modificó la estructura, mantuvo los cinco atrás y el doble "9", ya sin Pons y ahora con Valiente. Y cuando no pasaba nada, ¿cuándo no? apareció Marcos Astina y le dio soluciones individuales a un problema colectivo: recibió por derecha, se sacó un hombre de encima y metió un zurdazo bárbaro, que se colgó del ángulo derecho.

Con el envión, Alvarado se lo quiso llevar por delante pero le siguió costando. Y en una pelota suelta al área, casi lo pierde. Llegó tarde Pedro Fernández al puñetazo, Belinetz ganó de arriba pero cabeceó sin dirección y el golpe del arquero fue directamente a la cabeza del "9", con la fortuna que el árbitro no sancionó el penal que protestó toda la visita. En la siguiente, no zafó. Los cambios le dieron resultado a Vico, Elías Contreras lanzó el centro desde la derecha, no llegó Belinetz pero sí Matías Sproat que le ganó a Mieres y metió la palomita abajo que selló el 2 a 1 a los 38'. El resto fue un Alvarado sin ideas y un Brown que metió el partido en el freezer hasta el pitazo final.

Ni de arriba ni de abajo. Alvarado no supo como entrarle a Brown.

Síntesis

Alvarado (1): Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma, Agustín Irazoque y Nahuel Menéndez; Julián Vitale e Iván Molinas; Victorio Ramis y Facundo Pons y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 13' Leandro Vella, Emanuel Del Bianco y Mauro Valiente por Molinas, Menéndez y Pons, 31' Gonzalo Lamardo por Astina y 44' Franco Malagueño por Robledo.

Brown de Adrogué (2): Horacio Ramírez; Leonardo Zaragoza, Ariel Kippes, Emiliano Mayola y Luciano Balbi; Nicolás Da Campo, Matías Sánchez, Mateo Acosta y Matías Noble; Julián Giménez y Oscar Belinetz. DT: Pablo Vicó.

Cambios: ST 24' Matías Sproat y Gonzalo Miceli por Noble y Giménez, 28' Mauro Bazán y Elías Contreras por Zaragoza y Da Campo, y 48' Nicolás Arrechea por Acosta.

Goles: ST 12' Sánchez (BA); ST 23' Astina (A) y 38' Matías Sproat (BA).

Árbitro: Adrián Franklin.

Estadio: “José María Minella”.