Scaloni confirmó a Messi para la "despedida" en La Bombonera

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, confirmó hoy que el capitán Lionel Messi "está bien" y a disposición para el partido de mañana ante Venezuela, en La Bombonera, y que el arquero Franco Armani será el reemplazante del marplatense Emiliano "Dibu" Martínez, sancionado.

En la conferencia de prensa, el entrenador santafesino adelantó que Messi está recuperado de su cuadro gripal y deseó que pueda "despedirse de la mejor manera" en el último partido del seleccionado en el país antes del Mundial.

El otro titular confirmado, antes del último entrenamiento del plantel "albiceleste", por Scaloni es el arquero de River Plate Franco Armani, quien recupera el puesto que perdió antes de la Copa América con "Dibu" Martínez, sancionado por el fallo de la FIFA tras el clásico suspendido ante Brasil.

El crack llegó el martes al país junto a Leandro Paredes y Ángel Di María y en las imágenes difundidas por la cuenta del seleccionado se lo vio de buen semblante y sonriente, luego de días difíciles en París.

“Messi está cómodo, logramos que se sienta uno más. Algo que tendría que ser normal, empezó a serlo hace poco más de un año”, comentó.

En este sentido, Scaloni también reveló que estuvo en el estadio Santiago Bernabéu en la eliminación de PSG ante Real Madrid.

Otro de los referentes que estaba en duda para el primer partido era Di María pero el DT informó que respondió bien en los primeros entrenamientos y podría estar en consideración.

El entrenador lamentó las bajas por lesiones y suspensiones pero expresó su felicidad por el compromiso de los futbolistas aún cuando se cumplió el objetivo de clasificar al Mundial cuatro fechas antes y con un partido pendiente.

El santafesino pretende que en estos dos partidos el equipo sostenga “el funcionamiento” pese a la rotación de nombres y consolidar la idea que pregona desde que fue ratificado en el cargo después de la Copa América 2019.

“Cuando asumimos en el año 2018 la idea era sumar gente que entienda que venir a la selección es una invitación y que después creo que puede estar. El mérito nuestro es ese: saber con qué jugadores el equipo juega mejor”, reflexionó.

Después de la última doble fecha se realizará el sorteo del Mundial de Qatar y Scaloni viajará a Doha para presenciar la ceremonia. “Se me complica ponerme traje”, bromeó y luego analizó: “pase lo que pase será difícil. El Mundial es una ocasión única e impredecible. Si no es Alemania, será Holanda. Es todo muy difícil”.

Luego, en el mismo tono relajado, el pujatense dijo que su único deseo para el sorteo era “clasificar directo a octavos”.

La planificación previa al Mundial también fue un tema recurrente y el joven DT, de 43 años, anticipó algunos de los movimientos del seleccionado en los meses previos.

Antes del partido contra Italia, el 1 de junio en Londres, la idea es reunir al plantel en Europa y luego disputar otro amistoso pero cortar las vacaciones de los futbolistas.

Luego, confirmó que Argentina utilizará las instalaciones de la Universidad de Qatar durante su estadía en el Mundial ya que tiene la opción de entrenar y concentrar en el mismo predio.

Sobre la lista final, Scaloni espera una confirmación oficial por parte de FIFA para ampliarla a 26 ya que está siendo “complicado” armar una de 23. En esta línea, descartó la posibilidad de un “tapado” o un futbolista que no haya sido parte del ciclo iniciado en septiembre de 2018.

Por último, Scaloni fue enfático sobre la citación a los futbolistas juveniles que juegan en Europa, como el caso de Alejandro Garnacho, de Manchester United.

“Quiero aclarar que estos chicos no quedan bloqueados para Argentina. Queremos que vengan, que conozcan el ambiente, el predio...pero no se los puede bloquear. No existe, no es la idea. Son buenos jugadores, que puedan dar un salto de calidad y no es capricho. Son chicos valiosos y la decisión final será de ellos”, afirmó.