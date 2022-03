En el inicio de los cuartos, Once Unidos cayó en San Juan y quedó obligado a ganar el sábado

Once Unidos sufrió una derrota dolorosa ante Paracao de Paraná, en el inicio de los cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentino, en San Juan. El quinto preclasificado de los cuartos de final dio el golpe en el primer juego de la llave al imponerse por 3-0 con parciales de 25-22, 25-23 y 29-27. El próximo sábado, el equipo marplatense de Gonzalo Borstelmann deberá ganar para estirar la serie a un juego definitorio.

Con Corzo a la cabeza, como habitualmente, Paracao fue el primero en pasar al frente en los cuartos de final, y ese 7-3 lo mantuvo a 15-11 con actividad de la dupla central Fariña-López y de Pereyra. Corzo estiró su goleo rumbo al 20-15 y, aunque Once Unidos embistió con Gazaba adelante y Quiroga al saque, sólo pudo ponerse a uno en 20-19. Luego de generar él mismo el set ball (24-20), Corzo no pudo cerrarlo en un par de ocasiones, pero Paracao insistió y, con una falla de su oponente, alcanzó el 1-0 por 25-22.

Once Unidos empezó un poco mejor el set siguiente, pero errores propios le dieron nuevamente el mando a Paracao en 11-9. La tónica del juego no cambió y La Bomba mantuvo una luz de ventaja ante los vaivenes de Once, cuyas fallas le impidieron sostener sus pequeñas rachas positivas. Un buen saque de Corzo fortaleció al equipo entrerriano justo en las puertas de la recta final (20-18) y, luego de otro intento rival que no pudo progresar, Pereyra anotó el set ball en 24-22 para que Corzo, en la primera chance con ataque propio, anotara el 25-23.

No hubo dos sin tres para Paracao en cuanto a tomar el control: 8-6 con un bloqueo del capitán López. Corzo fue nuevamente el encargado de que su equipo conservara el mando, pero esta vez ante la mejor versión marplatense que, con Quiroga como la referencia en ataque y destellos del armador Macció, estuvo a la altura y llegó a liderar por 19-18. Un bloqueo de Aulisi y un ace de Macció pusieron a Once arriba en el tramo decisivo (23-21), pero Paracao completó la tarea también con bloqueo: primero López anuló la esperanza rival en 24-24 y, al rato, Nieto cerró el juego por 29-27.

Síntesis:

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (3), Bautista Gazaba (9); Iván Quiroga (12), Joaquín Layús (11); Santiago Aulisi (10), Mauro Zelayeta (12). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi (2), Tomás Russo, Lukas Rojas.

Club Atlético Paracao: Tomás Steeman (1), Mathias Corzo (22); Joaquín Fariña (6), Julián López (7); Juan Pablo Pereyra (7), Lorenzo Nieto (6). Líbero: Hipólito Sosa. Entrenador: Miguel Juárez. Ingresaron: Juan Bembenutto (2), Tomás Barisic.

Parciales: 22-25, 23-25, 27-29

Árbitros: Fernando Montivero - Gabriel Fernández

Estadio: UPCN Vóley, San Juan.