Con Aldosivi como anfitrión, comienza la "Minicopa TNT Sports"

El predio del Club Atlético Aldosivi recibe desde este viernes la "Minicopa TNT Sports", el primer torneo de fútbol infantil televisado y con cobertura multiplataforma de la Argentina, organizado por TNT SPORTS con apoyo de Cartoon Network. Ocho clubes de la AFA se dan cita en una competencia desafiante y atractiva para la categoría 2011, hasta el domingo próximo.

Aldosivi (anfitrión), Huracán, Independiente, Racing Club, River Plate, San Lorenzo, Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield son los clubes que participan, divididos por sorteo en dos zonas de cuatro equipos.

La transmisión de TNT SPORTS abarcará todos los partidos del certamen, que irán en vivo por TV y plataformas digitales (Facebook, YouTube y Twitch). Los relatos estarán a cargo del marplatense Diego Olave y de Sabrina Otaegui, en tanto que los comentaristas serán Magui Aicega y Gonzalo Rey. Campo de juego: Male Solari y Nicolás Latini.

Formato del torneo

La Fase Inicial del octogonal se disputará con dos grupos de cuatro equipos, enfrentándose en cada uno de ellos entre sí en la modalidad de “todos contra todos”. Los dos primeros clasificados de cada grupo obtienen un cupo para la final. Los dos segundos jugarán por el tercer puesto, los terceros por el quinto puesto y los cuartos irán por el séptimo puesto. La Fase Final será por eliminación directa. En caso de empate, la definición será por penales (serie de 3). En caso de igualdad de puntos se utilizará Sistema Olímpico.

Grupo A:

-San Lorenzo

-Aldosivi

-Racing Club

-River Plate

Grupo B:

-Huracán

-Talleres de Córdoba

-Independiente

-Vélez Sarsfield

El formato de competencia es fútbol 8 (7 jugadores de campo más arquero). Los partidos serán de dos tiempos de 20 minutos cada uno, con entretiempo de 5 minutos. Se utilizará pelota N° 4 de pique. El campo de juego outdoor cuenta con césped natural y tiene una medida de 60 por 40 metros, con arcos de 4 metros y una altura de 1,90 metro. Los encuentros serán dirigidos por árbitros acreditados por el Colegio de árbitros de Mar del Plata. Se jugará sin área de offside ni línea demarcatoria, pero se sancionará el fuera de juego según criterio del árbitro. Para participar, los clubes presentaron lista de buena fe y 30 minutos antes de cada partido se debe firmar planilla.

Entrada libre y gratuita

Además, la Minicopa TNT SPORTS ofrece la posibilidad de ver los partidos en el estadio, con entrada libre y gratuita. El Predio Deportivo de Aldosivi está ubicado en Av. de Los Trabajadores 1800, Punta Mogotes, Mar del Plata.

AGENDA DE PARTIDOS

Viernes 25 de marzo

• 14.00 h – San Lorenzo vs. River

• 15.00 h – Talleres vs. Independiente

• 16.00 h – Huracán vs. Vélez

• 17.00 h – Aldosivi vs. Racing

Sábado 26 de marzo

• 9.00 h – Vélez vs. Independiente

• 10.00 h – Talleres vs. Huracán

• 11.00 h – Aldosivi vs. San Lorenzo

• 12.00 h – River vs. Racing

• 16.00 h – Independiente vs. Huracán

• 17.00 h – Vélez vs. Talleres

• 18.00 h – Racing vs. San Lorenzo

• 19.00 h – River vs. Aldosivi

Domingo 27 de marzo

• 14.00 h – 7° Puesto: 4° Grupo A vs. 4° Grupo B

• 15.00 h – 5° Puesto: 3° Grupo A vs. 3° Grupo B

• 16.00 h – 3° Puesto: 2° Grupo A vs. 2° Grupo B

• 17.00 h – Final: 1° Grupo A vs. 1° Grupo B

• 17.00 h – Premiación