La polémica frase de Amalia Granata: "Si mi hija fuera violada, le diría que tiene que parir igual y lo criaré yo"

Amalia Granata dijo que no dejaría que su hija aborte en caso de violación.

La diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata se volvió a mostrar en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con una polémica frase. Consultada sobre lo que haría hipotéticamente si su hija sufre una violación aseguró que "le diría que tiene que parir igual y la acompañaría en ese proceso horroroso”.

En una extensa entrevista con la periodista Romina Manguel, en FM Millenium, Granata explicó las razones por las que la obligaría a su hija a continuar con el embarazo, más allá de las circunstancias. "Mi función como madre es que ella entienda que hay una vida dentro de su vientre y esa vida, es su hijo”, insistió de manera tajante.

Ante las repreguntas de Manguel, la legisladora no se movió en ningún momento de su postura. "Yo no puedo discriminar entre una vida de una violación y una vida de una relación llamada consentida. Porque es una vida igual. Me parece que es un horror", planteó sin titubear.

Para ejemplificar, contó cómo transita su experiencia como madre hoy que su hija tiene 14 años. "Estoy en una etapa de que no duermo porque empezó con las salidas. Hasta que no llega estoy con taquicardia, tengo el buscador. Tengo pánico de que esta niña entró en la adolescencia y yo la paso mal", apuntó.

Y dijo que sostendría su argumento incluso si su hija sufriera un abuso sexual. "¿Vos pensás que yo no pienso que si a mi hija le pasara algo así qué haría yo? No hablo desde un discurso de frialdad. Pero para mí es una vida igual. Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención, de lo que sea”, acotó.

Y siguió: "Hay dos vidas. No la estoy obligando a parir. Ya cuando está embarazada ya hay otra vida en ese vientre. A mí me parece espantoso y lo pienso todo el tiempo si le pasaría a mi hija. Le diría que tiene que parir igual y la acompañaría en ese proceso horroroso".