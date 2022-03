Después de Boca por Copa Argentina, la peor derrota de Alvarado en torneos de AFA

La derrota de Alvarado en San Martín cayó como un baldazo de agua fría. No solamente por los tres puntos en juego, sino por las formas. El 5 a 0 de Chacarita se sintió y es un golpe que genera un movimiento interno, pone en duda la continuidad de Gastón Coyette y levanta un murmullo que hace mucho tiempo no se vivía en Alvarado. Porque el "torito" ha pasado momentos malos, torneos sin ganar, con jugadores que no cobraban, que no concentraban, que viajaban en el día, pero muy pocas veces sufrió una caída tan contundente. Después del 6 a 0 ante Boca por Copa Argentina, Alva padeció la peor derrota en su historia en certámenes nacionales.

Obviamente, es diferente aquel partido del 1° de agosto de 2018 al de ayer. Porque el equipo de Mauricio Giganti estaba en el inicio de la pretemporada de cara al Federal A, lo afrontó con un once que no había tenido más de dos prácticas juntos y enfrente había un Boca que venía afilado, que golpeó rápido y mostró una supremacía abrumadora. Igual, el final de esa temporada terminó siendo el soñado porque el "torito" consiguió el soñado ascenso a la Primera Nacional.

Contra equipos de su misma categoría, en certámenes nacionales, no hubo peor derrota que la del domingo. Para el antecedente más cercano, en los registros de Martín Rodríguez Salas, estadista de Alvarado, hay que remontarse al 2016, cuando bajo una intensa lluvia, en la ida de cuartos de final del Federal A, Libertad de Sunchales lo goleó por 6 a 3 en el Minella y encaminó a los santafesinos a la semifinal, que consiguió tras el 2 a 2 en la revancha.

Mucho más atrás en el tiempo, el 14 de marzo de 2004, Alvarado fue aplastado 5 a 1 por Sporting de Punta Alta como visitante por el Torneo Argentino B. El equipo de Mario Gambini compartía zona con el "rojinegro", Belgrano de la misma ciudad y Banfield de Mar del Plata. Los dos equipos que disputan la Liga del Sur sacaron pasaje a la instancia siguiente.

Los otros dos "mazazos" que componen el Top Five de derrotas en las que le metieron cinco o más goles en torneos de ascenso, se dieron en un mismo certamen y con sólo 14 días de diferencia. Fue en la primera edición del Torneo Argentino A 1995/96 y ambas fueron como visitante. El 14 de enero de 1996, Independiente Rivadavia lo goleó 5 a 2 en Mendoza, mientras que el 28/01, Cipolletti de Río Negro lo superó ampliamente 7 a 3 en "La Visera".

Barajar y dar de nuevo. Alvarado tiene que cambiar rápido la página y mirar hacia delante, pero sin olvidarse del pasado para no cometer los mismos errores. Mucho de lo que pasó en San Martín fue por defectos propios, con un equipo jugando permanentemente en línea, dando facilidades a los delanteros del "funebrero" que hicieron cinco y pudieron hacer más.

El lunes será un día para que cada uno piense y analice el partido y el martes se regresa a las prácticas para comenzar a preparar el choque del próximo domingo a las 15.30 frente a Guillermo Brown de Madryn, en el José María Minella.