Raverta: “La campaña sucia prolifera desde 2019, cuando llegó el intendente al Gobierno”

Después de que la lista que impulsaba con Eduardo Cóppola a la cabeza resultara ganadora en la elección interna del Partido Justicialista (PJ) de Mar del Plata, la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, acusó al intendente Guillermo Montenegro de instaurar una "campaña sucia" en su contra.

A través de una carta abierta - en la que agradeció el acompañamiento de los afiliados - , la ex candidata a intendenta cruzó duramente a Montenegro por involucrarse en la interna del PJ y "poner la estructura municipal a trabajar en favor" de la lista que integraba Rodolfo "Manino" Iriart, el principal opositor a Raverta.

La titular de Anses acusó al líder del PRO de instalar en su contra una "inaudita campaña sucia" y aseguró que estas prácticas se repiten desde que asumió la Intendencia de General Pueyrredon a fines de 2019. "El intendente, sin ninguna duda, trajo consigo estas prácticas que ya vienen ejerciendo hace muchos años en la política de Capital", disparó en alusión a la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, con quien Montenegro tiene un claro alineamiento.

Raverta acusó a Montenegro de replicar "estas prácticas que ya vienen ejerciendo hace muchos años en la política de Capital". Foto: 0223.

"No podemos naturalizar estas prácticas, ni en la política, ni en ningún plano de la vida. Acá no estamos acostumbrados a eso (por suerte), ni queremos estarlo", sostuvo Raverta en la carta dirigida a los afiliados del PJ. "Esto no alcanzó, pero además demuestra, que leyó correctamente, dónde está “su adversaria”. En este caso tampoco es bueno naturalizar y aceptar el “todo vale”, agregó en otro tramo.

"Hoy empieza una nueva etapa en nuestro partido, la del peronismo que confía en que tiene las mejores propuestas, los mejores hombres y mujeres. Un peronismo que se anima a gobernar la ciudad. Que pone el norte en función de mejorar la vida de todos y cada uno de los vecinos y vecinas, sean peronistas o no lo sean. Que tiene la mirada puesta en el año que viene, y los invita a todos y todas a sumarse con amor, elemento indispensable para llevar adelante las cosas importantes", concluyó.

La carta completa de Fernanda Raverta con duras acusaciones contra Guillermo Montenegro

NOTICIA EN DESARROLLO