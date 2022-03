Montenegro destrabó el Presupuesto y el aumento de tasas, mientras Raverta lucha en el PJ

Del mismo modo que ocurrió el año pasado, Guillermo Montenegro encontró en Acción Marplatense la llave para destrabar la aprobación del presupuesto 2022 y las ordenanzas fiscal e impositiva.

Las negociaciones no fueron sencillas: el partido liderado por Gustavo Pulti fue más exigente que el año anterior, tanto en los pedidos como en las garantías de que se concreten. Las charlas entre el oficialismo y los representantes de AM comenzaron con reproches porque del anterior compromiso, que incluía tres puntos, el Ejecutivo no había cumplido ninguno.

En el entorno de Montenegro sabían que este final, más tarde o más temprano, se iba a conseguir. El intendente resalta siempre que puede el rol de “oposición colaborativa” de Acción Marplatense, especialmente, a la hora de tratar el presupuesto y las subas de tasas. “Gustavo fue intendente y sabe la importancia que tiene esto para un gobierno. Confiamos en su responsabilidad institucional”, repetían desde el Ejecutivo.

Contraponen esa actitud con la del Frente de Todos. De hecho, en el comunicado conjunto que sacaron este martes luego de varios repasos para que ninguna de las partes quede en una situación incómoda, desliza críticas al principal bloque opositor. Montenegro habló de propuestas “constructivas”, mientras que AM destacó que es mejor buscar un acuerdo posible que “radicalizar diferencias”.

En el espacio que lidera Fernanda Raverta no se sorprendieron por el acuerdo y tampoco creen que sea una barrera para que la directora de Anses y el exintendente sigan en busca de acuerdos que les permitan llegar al 2023 dentro de un mismo espacio que dispute la Intendencia de General Pueyrredon.

“Este acuerdo por el presupuesto no nos sorprende y tampoco nos complica. Gustavo ya nos había planteado que para él era importante votarlo. En el tema fotomultas están jugando bien, así que no nos complica que con el presupuesto hagan lo que siempre dijeron que iban a hacer”, plantearon desde el entorno de Raverta.

Las negociaciones entre el oficialismo local y Acción Marplatense se dieron sobre el fin de la última semana. Horacio Taccone había planteado las condiciones para aprobar el presupuesto en la reunión de la comisión de Hacienda, donde además había pedido que el expediente quedara en comisión.

Algunos de los pedidos del partido que lidera Pulti parecían difíciles de cumplir. Por caso, retomar el proyecto del centro cívico del oeste, el inmueble al que el exjefe comunal planeaba trasladar la sede central de la Municipalidad para darle impulso a una de las zonas más golpeadas de Mar del Plata. Ese no es el plan de Montenegro. Pero tras varias charlas llegaron a un punto de encuentro: la decisión será poner en valor el edificio para llevar allí dependencias municipales que hoy funcionan en inmuebles alquilados.

También hubo acuerdo con la idea de recuperar la terminal de cruceros, un espacio cedido hoy a la Policía Federal. El punto que desde un principio se sabía que los iba a distanciar era la utilización del inmueble que Pulti inició para realizar una escuela de oficios digitales y Montenegro cedió para instalar una escuela de la Unidad Técnica de Operaciones Inmediatas (Utoi) de la policía. “Es un proyecto avanzado con (Sergio) Berni y para nosotros ese debe ser el destino. Ahí no hubo posibilidad de acuerdo, pero lo entendieron”, explicaron desde el municipio. De hecho, el tema no figura en el documento que firmaron el jefe comunal y los concejales.

El no cumplimiento de los acuerdos previos fue parte de las negociaciones. “Les explicamos que el presupuesto del año pasado fue muy ajustado. Ellos saben que no recibimos los fondos para las obras pautadas. No es que teníamos la plata y la usamos en otra cosa”, aclararon desde el Ejecutivo.

Los argumentos alcanzaron para que AM decida apoyar el presupuesto de este año, pero como reaseguro pidió que todas las obras del acuerdo firmado se hagan con recursos propios y que haya un comité de seguimiento. En los próximos días, se inaugurará el Polideportivo del barrio Centenario, otro de los puntos del acuerdo. Montenegro invitó a Pulti para que forme parte del corte de cinta.

¿Serán todos los cambios? Tanto el Frente de Todos como Alejandro Carrancio también presentaron propuestas para modificar el presupuesto. “Alguna vamos a implementar. Las estamos estudiando, aunque las del kirchnerismo y el liberalismo se parecen bastante…”, chicaneó un funcionario del Ejecutivo. Desde los dos sectores de la oposición señalaron que de todas las propuestas realizadas el oficialismo buscó "las tres menos importantes para decir que tomaron algo".

La interna del PJ y su fuerte valor simbólico

Con la suerte del Presupuesto 2022 resuelta y la del expediente de fotomultas casi, en el Frente de Todos de Mar del Plata la atención está centrada en la elección del Partido Justicialista que se realizará este domingo.

Fernanda Raverta impulsa al dirigente de Luz y Fuerza, Eduardo Cóppola, para presidir el partido. Del otro lado, está el actual titular Juan Manuel Rapacioli, apoyado por el director nacional del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart.

Para la titular de Anses, revalidar su poderío en el PJ local –fue ella quien impulsó a Rapacioli en 2017- le permite seguir consolidando la construcción que lleva adelante para librar la verdadera batalla: disputarle la intendencia a Guillermo Montenegro en 2023.

Hasta ahora, la interna que explotó en el armado nacional del Frente de Todos no tuvo coletazos en Mar del Plata, donde Raverta mantiene la conducción hacia los propios, pero también hacia dirigentes de otros espacios como el Frente Renovador o el Movimiento Evita.

El voto negativo de Máximo Kirchner y otros legisladores de La Cámpora al acuerdo con el FMI no generó grandes cambios en el escenario local, pero sí es utilizado por el sector que encabeza “Manino” Iriart para distanciarse de su conducción. De todos modos, las diferencias del ex diputado provincial con Raverta vienen de mucho antes.

Rapacioli busca sacar provecho a la pelea entre el kirchnerismo más duro y el albertismo. Por caso, Juan Garivoto, viejo caudillo del peronismo marplatense, pidió a los funcionarios que no apoyan el acuerdo con el Fondo que renuncien al gobierno. No nombró a Raverta, pero en el acto en el que había concejales y dirigentes alineados con la titular de Anses todos leyeron el mensaje y no ocultaron su incomodidad. “Queremos un peronismo que integre, no que expulse”, señaló días atrás “Manino”.

Desde el entorno del exlegislador provincial aseguran que nadie debería sorprenderse por ese respaldo. “En el acto que compartimos con Victoria Tolosa Paz en octubre del año pasado en San Isidro, al lado de ella y Rapacioli estaba Juan. Lo que hay de este lado es gente que no se siente representada por La Cámpora”, recordaron.

Cerca de Raverta tratan de bajarle el tono a la disputa interna. Incluso, hablaron con Rapacioli para buscar una campaña sin golpes bajos. “Después tenemos que trabajar todos juntos”, le plantearon. Sin embargo, aseguran que del otro lado no todos tienen la misma intención.

“Dicen una cosa, pero después vemos que trabajan con Montenegro. Lo que buscan es desestabilizar el espacio”, plantearon. En efecto, fue la concejal de Juntos, Mercedes Morro, quien a través de las redes sociales hizo público su apoyo a la lista de Rapacioli y reconoció “un acuerdo local” para garantizar la continuidad del actual titular del PJ.

También funcionarios del gabinete municipal vinculados al peronismo como Cristian Beneito y Marcelo Cardozo trabajan en ese esquema. En el entorno de Montenegro, no se asustan: “No nos oponemos a que funcionarios o concejales peronistas jueguen en la interna. Tampoco lo hicimos en la de la UCR”.

Más allá de la jugada que le da más volumen al armado de Iriart y Rapacioli, desde el entorno de Raverta valoran, a futuro, lo que esto implica: “Todos los dirigentes y agrupaciones que sumamos tienen un norte: disputar la intendencia. Que haya un sector que juega con Montenegro ordena de cara al 2023 dónde jugar”.