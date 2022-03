Alerta sarampión: investigan un posible caso en Ensenada

Las autoridades sanitarias de la localidad bonaerense de Ensenada informaron sobre un posible caso de sarampión en un paciente pediátrico que presentó síntomas compatibles con la enfermedad infecciosa. En tanto, en las próximas horas estarían listos los resultados de los análisis para confirmar o no el contagio.

“El posible caso lo porta un paciente pediátrico que presentó un brote en el cuerpo y despertó la duda de su pediatra, quien tras una breve inspección le diagnosticó un posible cuadro de sarampión”, expresó Mariana Estéves, secretaria de Salud de Ensenada, según replicó la agencia de noticias DIB.

El posible contagio de sarampión enciende alertas luego de que se confirmara un caso positivo en la Ciudad de Buenos Aires, en una paciente de 25 año embarazada.

La mujer no estaba vacunaba contra el sarampión y regresó al país el 4 de marzo, luego de viajar a las islas Maldivas, con escala en Jordania, Qatar, Dubai y San Pablo. En tanto, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológico para personal de salud y la población en general.

Es importante remarcar que por calendario las vacunas contra esta enfermedad infecciosa se aplican a los 12 meses y en el inicio de la escolaridad primaria. En tanto, los adultos que no recuerden si tiene las dos dosis, una o ninguna, pueden aplicarse la vacuna, sobre todo en caso de viaje. De igual modo, si no se tiene registro de la vacunación en niños y adolescentes, aunque cuenten con esquema completo una dosis de más no causa daños y sí protege contra la enfermedad.

El sarampión es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral altamente transmisible de persona a persona. Se manifiesta a través de distintos síntomas, como fiebre, congestión nasal y exantema en la piel.

En Argentina, el último caso endémico se registró en el año 2000, aunque desde la eliminación de la enfermedad hasta el año 2018 se registraron un total de 43 casos importados y relacionados con la importación.

En 2019 y 2020 se confirmaron un total de 199 casos de sarampión, de los cuales 18 fueron importados, 2 relacionados a esos casos y 179 de origen desconocido.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó que con la vacunación vigente la enfermedad “se puede eliminar” ya que “el único reservorio que tiene el virus es humano”, no como ocurre con los virus respiratorios que también se encuentran en animales.