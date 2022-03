Personalidad narcisista: cómo detectarla

El narcisismo es el amor que la persona tiene por sí misma. Está bien que nos amemos y estemos orgullosos de nosotros pero algunas personas tienen rasgos narcisistas al extremo y eso es bastante destructivo.

El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno mental en el que la persona solo piensa en sí misma, quiere que la admiren, es arrogante y prepotente. Se cree la persona más importante del mundo. Creen que son superiores. Sus problemas, experiencias y opiniones son las únicas válidas. Es por eso, que no escuchan al otro o menosprecian a los demás.

Estas personas suelen ser muy codiciosas, están muy preocupadas por su éxito, el poder, la belleza o la pareja perfecta. Quieren el mejor auto, la mejor casa, etcétera. Y encima flashean que todos le envidian. Hay mucha superficialidad en sus relaciones y una falta de compromiso para compartir proyectos en común. Y encima al no alcanzar la perfección se frustran mucho... ¿Estuviste en pareja con alguien así?

Busca que satisfagas sus necesidades aunque sea a costa de tu salud mental. “Tenes que hacer esto que te digo, yo sé por qué, soy inteligente, vos no lo entenderías”. Y detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una profunda inseguridad. No hay empatía y esto les hace incapaces de entender a los demás. No hay lugar para vos, la persona narcisista no puede darte ese amor, básicamente porque no te registra. Actúan sin culpa y es por eso que dañan a tantas personas.

Y encima son tan manipuladores que te hacen creer que sos vos quien tiene el problema. Y cuando se lo queres decir... se ofende al toque porque no soportan las críticas. Se pone tan a la defensiva que recibís rechazo o malas palabras. Tienden a reaccionar con ira. No saben regular sus emociones. Les cuesta muchísimo enfrentar los cambios y el estrés.

¿Cómo salir de una relación con una persona narcisista?

Primero es clave reconocer que esto te está lastimando. Hablá de lo mal que te sentís con alguien de confianza. Los secretos en situaciones de violencia, benefician a quien abusa. Estas relaciones consumen mucha energía, te destruyen el autoestima y eso no es amor.

Hay que alejarse y cortar todo tipo de vínculo con esta persona. Contacto cero de ser posible. Y después es hora de sanar, de volver a amarte. Rodeate de personas que te quieren como sos, que te escuchan y te apoyan. Y felicitate por salir de ahí.

Todos merecemos amores sanos que nos valoren como somos.