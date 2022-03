Camionero de 52 años lucha por su vida en terapia intensiva: necesita un trasplante urgente

Un camionero de 52 años permanece internado en la terapia intensiva de la clínica Pueyrredon con un cuadro de salud delicado a la espera de localizar pronto a un donante de hígado que le salve la vida.

Carlos Leonardo Carrasco, oriundo de Batán, necesita una nuevo órgano hace un año y dos meses pero la posibilidad de un trasplante aún parece lejana. Los problemas comenzaron cuando acusó un dolor en la ingle después de cumplir con la jornada laboral arriba del camión.

El hombre se sometió a una serie de estudios para ser operado por una hernia y con esos resultados los médicos descubrieron que su hígado no funcionaba.

El diagnóstico que afecta seriamente la salud del trabajador tiene que ver con una "Cirrosis NASH" (por las siglas en inglés de la esteatohepatitis no alcohólica). "Carlitos se vino muy abajo, estuvo a dieta y bajó muchos kilos en todos estos meses", lamentaron, en su entorno familiar.

Durante la larga espera, Carrasco también sufrió una infección en una pierna y el jueves tuvo que quedar internado hasta que veinticuatro horas después se decidió la derivación al sector de terapia intensiva.

Los médicos detectaron el grave diagnóstico antes de operar al hombre por una hernia.

"Es un paciente en grave estado porque sus órganos no están respondiendo al tratamiento. Como no podía respirar, lo intubaron pero hoy tiene un cuadro de neumonía y su salud no mejora", explicaron en la familia.

Mientras se aguarda por su evolución minuto a minuto, los familiares del camionero difundieron un petitorio en la plataforma change.org para recibir una donación de hígado de manera "urgente".

"En este último tiempo estuvo muy delicado pero sigue con fuerzas para quedarse en esta vida, la está luchando. Necesitamos por favor que nos ayuden a viralizar esto y así encontrar un donante para salvarlo", concluyeron.