Lo acusan de abusar a la hija de la ex pareja desde que tenía 11 años

Un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su ex pareja desde que tenía once años, de intentar hacer lo mismo con su hija y de amenazar a ambas víctimas fue detenido este miércoles por personal de la DDI. El sujeto –cuyos datos personales no se dan a conocer para no identificar a las víctimas- quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

Autoridades policiales confirmaron que los hechos ocurrieron entre 2013 y 2021 en una vivienda ubicada en el barrio Fortunato de la Plaza cuando el sujeto, aprovechándose de la convivencia preexistente y que ejercía la guarda de la menor comenzó a abusar sexualmente de ella y de manera continuada.

El imputado también ejerció violencia física y psicológica sobre su hija y de acuerdo a los investigadores también intentó en una oportunidad abusar de ella. “Ambas –actualmente de 19 y 18 años- se encontraban amenazadas bajo la utilización de arma de fuego”, señalaron.

A partir de los datos recabados por personal de la DDI, la fiscal Florencia Salas solicitó una orden de detención por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por estar encargado de la guarda y por la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 años. También solicitó el secuestro del rodado en el que se desplazaba el hombre.

En la vivienda hallaron un revólver calibre .22 con ocho municiones y un VW Suran que posee pedido de secuestro activo en Lomas de Zamora por lo que formaron otra causa por tenencia ilegal de arma de fuego.