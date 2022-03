Leo Di Scala, tras clasificar al Mundial de Turquía: "Merecemos ser respetados como jugadores de Selección"

La Selección Argentina de Fútbol para Amputados, pese a las complicaciones de haber viajado sobre la hora, logró la semana pasada en Colombia la clasificación al Mundial de Turquía que se realizará este año, y el marplatense Leonardo Di Scala fue una de las piezas claves, en su debut en una competencia continental con los colores celeste y blanco.

A horas de haber regresado al país y reencontrarse con su familia y amigos, el exTalleres dialogó con 0223 sobre esta gran experiencia deportiva, además de pedir que su equipo no vuelva a padecer los problemas burocráticos que, de no ser por la intervención del presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, habrían dejado a la Selección sin competencia. "Significó mucho esta competencia para mí. En lo personal fue un sueño cumplido. Se te llena el alma de orgullo, ahí es cuando decís ´valió la pena´ todo el sacrificio del año, ir a las convocatorias, llegar a la ciudad para seguir entrenando y después del trabajo volver al gimnasio. Por ahí uno pierde tiempo con la familia, que es muy importante para uno. Y al llegar a un Sudamericano a representar el país, pensás que valió realmente la pena el sacrificio", sostuvo.

Di Scala celebra con sus compañeros uno de sus goles en el Sudamericano de Colombia.

Como lateral derecho y también por izquierda en algunos cotejos, el futbolista marplatense además fue autor de tres goles en el Sudamericano: dos a Perú, en el debut que fue goleada por 6 a 0, y un golazo valioso ante Colombia en la cuarta fecha para la victoria 2 a 1 que prácticamente aseguró la clasificación al Mundial. La Selección terminó con tres triunfos (además de las dos mencionadas, 3-0 ante Ecuador en la última jornada), dos empates (sendos 1 a 1 ante Chile y Brasil) y una derrota ante el campeón Uruguay, 3-2, en el partido "más chivo". Todos los encuentros fueron transmitidos por YouTube por el canal DeporTV.

El plantel argentino que fue segundo en el Sudamericano de Colombia.

La Selección argentina mostró su fortaleza en un Sudamericano que fue exigente: "Competitivamente nos sentimos muy bien y me incluyo. Sabemos que tenemos un gran equipo, grandes jugadores con mucho talento y eso nos da confianza. Se vio demostrado que no nos costaba tanto como se pensaba en un principio", analizó Di Scala ante 0223. El marplatense entiende también que el equipo puede dar mucho más: "En mi opinión, podríamos haber clasificado primeros. Pero hay que seguir trabajando para explotar ese talento y jugar tranquilos. En todos los partidos el primer gol lo marcamos nosotros menos con Uruguay. No sabemos por ahí mantener el ritmo del 1 a 0, y saber controlar el partido. Eso se tendrá que trabajar en los próximos 6 meses para llegar mejor al Mundial", confesó.

El plantel argentino que logró la clasificación al Mundial de Turquía: Damián Defelippe y Nicolás Ucha, Leandro Oyola, Gianfranco Borgetti, Andrés López, Rodrigo Martínez, Diego Pesoa, Facundo Bernal, Hernán Travagliante, Esteban Ojeda, Leonardo Di Scala, Iván González, Mauricio Ortiz, Damián Cichero, Enrique Carbajal, Jonathan Montans y José Manuel Coronado.

Angustia, colecta, un viaje sobre la hora y objetivo cumplido, pese a todo

Por problemas burocráticos, el plantel argentino estuvo a punto de no viajar a competir al Sudamericano que se desarrolló en la localidad de Salgar, cerca de Barranquilla, Colombia. La Secretaría de Deportes de la Nación no otorgó el dinero a la Federación Argentina de Futbolistas Amputados debido a que ésta no poseía cuenta bancaria. Los jugadores iniciaron una colecta virtual a contrarreloj para poder obtener el dinero y viajar aunque sea con diez futbolistas, lo mínimo requerido por reglamento.

Finalmente, y pese a no ser reconocidos oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), el presidente Claudio "Chiqui" Tapia intervino para destrabar el conflicto y que los jugadores puedan viajar, aunque llegaron un día antes del debut ante Perú. Para ello ocurrió algo casi milagroso: parte del plantel que estaba concentrando en la sede de Ezeiza del CENARD fue al aeropuerto internacional y, de casualidad, se toparon con Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Tras explicarles la situación, el exJefe de Gabinete se comunicó con Matías Lammens, y éste luego con Tapia.

Leonardo Di Scala, ya más tranquilo, recuerda esas horas previas de incertidumbre: "Fue un poco angustiante. Estábamos desesperados y estresados por la situación. Pero nunca bajamos los brazos, intentamos poner lo mejor de nosotros y sabíamos que de alguna forma u otra íbamos a viajar para buscar la clasificación. A último momento salió lo de AFA, Chiqui Tapia se hizo cargo de los pasajes, eso nos dio tranquilidad y más allá de la colaboración de la gente, amigos, familiares, y medios que han ayudado un montón. Eso nos da un gran afecto de saber que no estamos solos, que mucha gente quiere nos quiere ver bien para representar el país", comentó.

Sin embargo, alertó: "Pero no es lo ideal para un deportista pasar lo que pasamos, uno viene de prepararse 9 meses para llegar de la mejor manera a la competencia, no tener inconvenientes, y pasar por esas emociones no fue bueno, más allá que uno es profesional y cambia el chip, es lamentable. Esperemos que no pase más porque es muy poco serio".

Hasta ahora en el mes de octubre (falta confirmación oficial), Turquía albergará el Mundial de Fútbol para Amputados. La felicidad de la clasificación también se convierte en preocupación de cara al futuro inmediato. Así lo refleja Di Scala: "Para llegar de la mejor manera al Mundial hay mucho por corregir y trabajar. Estamos esperando la nueva convocatoria del cuerpo técnico. Y ahí antes de que empiece a rodar una pelota nos reuniremos a hablar para analizar el Sudamericano y ver cómo nos vamos a manejar de cara al Mundial en Turquía. Y ver también estos temas organizativos que no nos corresponden a los jugadores. Por algo hay una dirigencia, una Federación y entonces no tenemos que estar involucrados pero hay que hablarlo. No podemos estar entrenando 6 meses y que de vuelta cuatro días antes de viajar surjan inconvenientes. Merecemos se respetados como jugadores de Selección, lo somos y lo venimos demostrando. Entonces antes de seguir entrenando vamos a tener una charla y espero que se cambie, y para mejor"-.

En el final, Leo, un campeón de la vida como sus compañeros, sostuvo: "Le quiero agradecer primero que nada a Dios por darme la posibilidad de jugar y representar a mi país, a mi novia Solange por siempre acompañarme y apoyarme en todo. A mi familia, amigos y a toda la ciudad de Mar del Plata que siempre me trato con tanto amor".