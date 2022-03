Sin tiempo y con un marplatense, la Selección argentina de futbolistas amputados recauda para viajar a Colombia

La Selección argentina de Futbolistas Amputados, ejemplo de vida, esfuerzo y dedicación, necesita recaudar dinero a contrarreloj para poder participar del ansiado Sudamericano que se desarrollará este semana en Puerto Colombia, en el país "cafetero".

De la misma forma parte el atacante marplatense Leonardo Di Scala, exfutbolista de Talleres y Aldosivi. El plantel debería haber llegado este domingo a Colombia para instalarse y concentrar de cara al debut del próximo miércoles ante Perú. Sin embargo, los jugadores están alojados en el Cenard -sede Ezeiza- abocados a una colecta virtual para conseguir el pasaje de cinco compañeros para poder competir con plantel completo. Debajo de esta nota, están los links de Mercado Pago para colaborar desde $ 500 a $ 10.000.

"Acá estamos, poniéndole mucha onda a la situación pero es desgastante. El cupo mínimo para participar son 10 jugadores y tienen que ir dos dirigentes también para realizar los trámites. Arrancamos la competencia el miércoles y lo ideal hubiera sido llegar este domingo, acomodarnos, participar del congreso. Pero a esta altura no importa.

Hasta llegando el mismo día del partido, lo hacemos. La prioridad ahora es viajar y competir", contó con desazón el marplatense Di Scala a 0223.

Sucedió que la Secretaría de Deportes de la Nación, dependiente del ministro Matías Lammens, no otorgó el dinero a la Federación Argentina de Futbolistas Amputados debido a que ésta no posee cuenta bancaria. Por su parte, la millonaria Asociación del Fútbol Argentina (AFA) nunca quiso reconocer al seleccionado como sí lo hizo en su momento con "Los Murciélagos", el equipo de no videntes.

La colecta tuvo su repercusión en las redes sociales y hasta ahora se recaudaron $461.523,78. Pero todavía no alcanza: "Nos está faltando alrededor de un millón y medio de pesos para poder viajar con el plantel completo. Hasta ahora se pudo recaudar para dos pasajes solamente. Después, por otro lado tres compañeros y yo pudimos conseguir una gran parte de dinero mediante nuestros contactos para pagarnos los vuelos", agregó "Leo". Mientras tanto, los jugadores del seleccionado se esfuerzan con posteos en sus redes, pedidos a familiares y amigos, y personalidades con poder de alcance en los medios. Y aguardan que aparezca una solución por parte de la Secretaría de Deportes, algo que parece hoy casi imposible.

La Selección Argentina de Futbolistas Amputados (creada en 1999) se preparó para este Sudamericano de Colombia (defiende el título), que es clasificatorio para el Mundial de Turquía, nada menos. Ya fue subcampeona en 2010, en un certamen organizado en Argentina. Hoy, la Federación cuenta con una Liga Nacional donde participan 9 equipos, entre ellos Cideli/Real Voluntad de Mar del Plata, con Leonardo Di Scala en el plantel.

Los partidos se juegan 7 vs. 7, a dos tiempos de 25 minutos. A los arqueros, les faltan los miembros superiores. En Colombia, el fixture de Argentina es el siguiente: miércoles 16 ante Perú, jueves 17 ante Chile, viernes 18 con Brasil, sábado 19 ante Colombia, lunes 21 con Uruguay y martes 22, Ecuador.

Link's para poder aportar tu ayuda para la Selección Nacional de Futbolistas Amputados.

Colaboración de $ 500: https://mpago.la/1DT1pGd

Colaboración de $ 100: https://mpago.la/1gBhP4P

Colaboración de $ 5.000: https://mpago.la/1VPQ6Kf

Colaboración de $ 10.000: https://mpago.la/1xbe4jK