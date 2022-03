Organizaciones sociales se movilizaron contra la represión en Jujuy

Integrantes de organizaciones sociales llegaron al Monumento al General San Martín para expresar su solidaridad con los manifestantes jujeños que resultaron detenidos tras su participación en el denominado “piquetazo provincial”.

En diálogo con 0223, Ángela, una de las manifestantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), explicó que la concentración forma parte de una convocatoria nacional “contra la represión del gobernador Gerardo Morales que dejó a varios compañeros heridos y 30 compañeros presos”, dijo.

Según explicó la mujer, el denominado piquetazo provincial jujeño se realizó en reclamo de mayor asistencia del Gobierno a los merenderos y comedores y, como respuesta el gobierno decidió reprimir.

“Hay 30 compañeros presos. Tenemos que salir a la calle, si no salimos no salimos en unidad, no tenemos nada”, aseveró la mujer tras considerar que la represión es producto del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.