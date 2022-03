Quilmes se empieza a acostumbrar a ganar

La gente que fue al Polideportivo se fue contenta. Porque son tres victorias seguidas, porque el equipo funciona como tal en una parte avanzada de la temporada y porque muestra una entrega en la cancha que los representa. Quilmes volvió a festejar en casa, derrotó 79 a 67 a Racing de Chivilcoy y empieza a escalar en la tabla de la Liga Argentina.

La fórmula de entrada fue apostar a la mano caliente de Alex Negrete que no se apichonó, se puso las ofensivas al hombro y fue la principal vía de gol local. Racing lo sabía pero no podía contrarrestarlo y lo hizo repartiendo el goleo de su lado y quedando 2 arriba en el primer descanso (17-19). Con una mejoría en la defensa bajo las tablas, el "cervecero" volvió a tomar la delantera, le dio descanso a Negrete que volvió nuevamente para ser la carta más confiable. Sin embargo, no era suficiente y, con poco, la visita siguió arriba por dos (31-33) camino al vestuario.

Lo mejor del equipo de Gelpi se empezó a ver a partir del tercer cuarto, continuó siendo parejo, pero se abrieron otras opciones de tiros y el juego tuvo mayor fluidez, se pasaron la pelota y encontraron al mejor parado para lanzar. Jara y Castellani tomaron la posta, sacaron del libreto a Racing y aunque fueron igualados en 55 al último descanso, había otra sensación. Y esa sensación se confirmó en los 10' finales. En el momento que suele flaquear Quilmes, mostró su mejor versión, lo jugó con madurez, defendió bien, atacó mejor y fue sacando de partido por completo a un rival que, cansado por haber jugado un día antes, no tuvo respuestas y se entregó a la derrota frente a un "cervecero" que empezó a dar pasos más firmes.