Cardozo en la apertura de sesiones: “La perspectiva ambiental será un eje nodal”

Con el foco de su discurso puesto en la reactivación del partido, el intendente de La Costa, Cristian Cardozo, dio inicio a un nuevo período legislativo en el Concejo Deliberante del distrito, donde dio detalles del trabajo del equipo de gobierno realizado durante 2021 y de la planificación de obras, programas y servicios para este 2022.

El encuentro se llevó adelante en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó y contó con la presencia, además de los concejales en mandato y de los que asumieron en las bancas, del diputado Juan Pablo de Jesús. La transmisión que se realizó en vivo del acto contó con el seguimiento del gobernador Axel Kicillof, del ministro Augusto Costa y de la senadora Gabriela Demaría, entre otras autoridades, instituciones y vecinos en general.

El discurso del jefe comunal se enfocó en los objetivos de reactivación económica, productiva, educativa, cultural y deportiva de La Costa, plasmados en indicadores concretos y proyectados en una serie de obras, servicios y propuestas que se pondrán en marcha, al tiempo que se fortalecerán distintas acciones vertebrales de la gestión.

En ese marco la perspectiva ambiental y la mejora de la calidad de vida fueron presentados como ejes nodales y transversales que determinarán los modos de ejecución de los planes de gobierno, por un lado, y el objetivo final de cada uno de ellos, por el otro.

A continuación, los pasajes del discurso del jefe comunal, que duró más de tres horas, con los anuncios más salientes para este 2022.

Reactivación económica a través del turismo y la producción

● “Desde diciembre del 2021 hasta febrero del 2022 arribaron al Partido de La Costa más de 3 millones 500 mil visitantes, un 15 por ciento más que las temporadas prepandemia”.



● “Esta temporada el promedio de ocupación hotelera fue superior al 93%, el consumo aumentó entre un 40 y un 60%, las habilitaciones comerciales se incrementaron en un 50% respecto a misma temporada prepandemia y hubo un 25% más de empleo formal”.



● “En pocos días recibiremos a miles de deportistas aquí en el Partido de La Costa porque vamos a ser sede nuevamente de los Juegos Universitarios de Playa para Argentina y países limítrofes y además, por primera vez en la historia del Partido de La Costa, seremos sede de los Juegos Nacionales Evita que traerá a todas las provincias argentinas, a todos los representantes de élite del deporte de playa y que será por primera vez en la provincia de Buenos Aires y por primera vez se va a hacer aquí en el Partido de La Costa.”



● “Durante 2021 construimos y quiero aclarar que es durante 2021, porque fue un año que también tuvimos pandemia y en este sentido, durante este año, construimos 220 rampas de accesibilidad en las calles y también avanzamos con la transformación de 114 bajadas a playa para que sean accesibles. Y este año, que la situación es distinta, vamos a completar esta obra con 130 bajadas más en todo el Partido de La Costa”.



● “También le daremos fuerza a las reuniones y convenciones, hemos mantenido diversas reuniones durante el 2021 y también durante 2020 en los momentos en que podíamos salir con los actores en la República Argentina y América Latina con el objetivo de transformarnos en el corto plazo en uno de los destinos principales del interior bonaerense para la sede de convenciones y reuniones aquí en el Partido de La Costa”.



● “Vamos a poner en marcha el programa que tiene que ver con La Costa Produce, para dar impulso a los pequeños y medianos productores locales, a impulsar ferias gastronómicas itinerantes para dar valor a los emprendimientos gastronómicos locales. Vamos a desarrollar una planta procesadora del plástico reciclado para generar un circuito productivo del material”.



● “Además, vamos a continuar y ampliar el programa Huertas Circulares Comunitarias y el programa del Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para acompañar a organizaciones en propuestas productivas”.



● “También vamos a crear un registro novedoso de productores locales y un programa estratégico para la inclusión laboral, que brindará capacitaciones en oficios y un incentivo económico para comenzar los proyectos en cada una de las ramas”.

Reactivación educativa y cultural

● “Me da alegría confirmarles que ya está en proceso administrativo para entrar en licitación los edificios de la Escuela Nº 1 de Santa Teresita, la nueva Primaria de Mar del Tuyú de la calle 94 y 5 y la primera Escuela Primaria de Costa Chica, de la calle 50 y 23”.



● “Son demandas fundamentales de una comunidad que tan solo durante el año pasado, y no quiero hablar del 2020, ni del 2019, ni 2018, 2017, 2016, 2015, quiero hablar del año pasado. El año pasado se incrementó su matrícula educativa de nivel primario de 7.200 alumnos a 8.100 alumnos”.



● “Por eso, faltan más edificios y no dejamos de trabajar para concretarlos. Estamos también gestionando ante la Provincia y la Nación obras para Nueva Atlantis, para la Lucila del Mar y para San Clemente, entre otras las obras importantes que tienen que ver con los establecimientos educativos”.



● Este mes ya está comenzando la obra de un nuevo Jardín de Infantes en Mar del Tuyú, mientras que también se avanza en la licitación del Jardín de Infantes en Nueva Atlantis y en la localidad de Costa Azul”.



● “Estamos avanzando en la obra de la sede de la Escuela Municipal de Bellas Artes, que este año ya podrá ser sede de distintas actividades curriculares y que ya nos encuentra trabajando junto a la secretaria de Educación en la matrícula de primer año que va a ser para el 2023”.



● “Este lunes estamos comenzando las clases de la Escuela Primaria Nº 16 en Santa Teresita, en las instalaciones del club el CADU. Hemos hecho una inversión municipal muy importante para construir todas las aulas, para ponerlas en condiciones y para que sea un trabajo en comunidad, para que sea un ejemplo de lo que debemos hacer”.



● “Estamos realizando una batería de trabajos de refacción y ampliación junto al gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es una inversión de 130 millones de pesos que comprende trabajos en 20 establecimientos educativos, muchos de ellos ya los hemos finalizado, tienen finalización de obra, y que conforma solo una primera etapa de obras previstas”.



● “Este año además estaremos acompañando, esto no tiene que ver con la educación superior pero sí tiene que ver con la formación de nuestros jóvenes, estaremos acompañando a niños y a jóvenes con 3 nuevos espacios, 3 nuevos puntos de infraestructura, que son Puntos Progresar, que funcionarán como centros educativos complementarios para fortalecer las trayectorias educativas y culturales”.



● “Vamos a comenzar a emplazar las obras del Edificio Universitario del Partido de La Costa, el primer Edificio Universitario del Partido de La Costa, que va a estar en Santa Teresita, que va a ser en la calle 36 y 3”.



● “Este año la oferta de los espacios culturales se renovará y fortaleceremos el equipamiento para brindar más acceso e inclusión a bienes culturales”.



● “Seremos sede del Encuentro Regional de Teatro Independiente, un evento que hacía 6 años no se desarrollaba y que volverá a la agenda cultural de la provincia de Buenos Aires y va a volver a la agenda cultural de la provincia de Buenos Aires y nosotros acá en el Partido de La Costa vamos a ser sede”.



● “Vamos a dar pasantías en este caso en un acuerdo con los sectores empresariales para estas cuestiones vinculadas a la economía del conocimiento u otras ramas y vamos a hacer convenios con instituciones y vamos a seguir sumando opciones”.

Reactivación deportiva por la inclusión

● “Durante este 2022 vuelven las Olimpiadas Escolares con la novedad de que serán para todas las Secundarias, pero también para las escuelas Primarias y para la Educación Especial”.



● “Ya en este mes de marzo volvemos a abrir de forma escalonada también las Escuelas Municipales de Deporte y los Natatorios Municipales, entre ellos el nuevo natatorio municipal de la localidad de Mar del Tuyú, que dentro de poco estará inscribiendo y que les adelanto tendrá un nombre, que me gustaría que el Concejo Deliberante lo acompañe, un nombre muy sentido para todos nosotros como comunidad”.



● “Este año ya tenemos en pleno funcionamiento el nuevo Centro de Deportes de Playa, que recibirá eventos de primer nivel y nos comienza a posicionar como destino referente para las disciplinas deportivas de playa”.



● “También continuaremos cerca de nuestros clubes de barrio, con obras de infraestructura que requieran. Y ahora que se reanudaron las actividades presenciales en todos ellos pondremos en marcha ya el programa al Club en Zapatillas, que brindará calzado a los jóvenes de los clubes de barrio, se lanza ya en estos días, y también seguiremos acercando los kits deportivos”.



● “Además, estamos presentando nuevas opciones y reimpulsaremos programas de inclusión y arte para los niños y las niñas, como Poné Pausa, la celebración de cumpleaños en los barrios, distintas actividades que nos reúnen, que incluyen, como el año pasado fue el de ciclo Cine para Todos”.



● “Vinculado al deporte y también a la creación y luego del éxito que tuvo este verano, les anticipo que también estaremos desarrollando a lo largo de todo el año los encuentros de Experiencia La Costa, que son actividades y propuestas para disfrutar con toda la familia costera, que son espacios de charlas, teatro, artistas, ciclos de humor y bandas locales”.

Reactivación social e institucional

● “El año pasado en en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) realizamos 34.287 intervenciones de asistencia desde el área social. Entendemos que es una política que hay que seguir reforzando, por eso estaremos disponiendo mayores herramientas y mayor personal. Sumaremos profesionales para abordajes interdisciplinarios, operadores sociales comunitarios para un mejor abordaje del territorio, nuevas franjas horarias de atención para que todos y todas tengan oportunidad de acceder a las prestaciones en los barrios”.



● “El acompañamiento también es parte central de nuestra política junto a las instituciones. Ya tenemos prevista una serie de acciones para continuar fortaleciéndolas, ya que es otro de los bastiones en generar contención e inclusión. Por ejemplo, uno de los trabajos para este año será el Museo Islas Malvinas, que estaremos poniendo en valor con una batería de refacciones edilicias”.



● “Entre otras cuestiones, brindaremos programas de educación digital y financiera para adultos mayores, también ofreceremos capacitaciones para cuidadores de personas mayores porque estamos en búsqueda de los altos estándares para su atención”.



● “Entendemos que la sociabilización y la recreación son parte importante de la vida de nuestros adultos, por eso los vamos a homenajear nuevamente con un festival pensado para ellos, el Día de las Personas Mayores, que será el 1º de octubre y que ofrecerá actividades especialmente diseñadas”.



● “Vamos a avanzar con la obra del Hospital Veterinario Municipal, que ya la ven por la ruta, ya está bastante avanzada en su estructura, que contará con consultorios, una zona de laboratorio, quirófano, internación y sala de rayos y ecografías”.



● “Sumaremos también campañas de adopción responsable e iniciaremos el camino con el sector privado para la conformación del recurso humano que estará al frente del Hospital Municipal una vez finalizada la obra”.

Ejes transversales: ambiente y calidad de vida

● “Vamos a poner en valor el vivero Cosme Argerich de San Clemente y uno similar en Mar de Ajó, los cuales se utilizarán para la producción de especies nativas, que luego se emplazarán en el espacio público y además serán establecido como centros interpretativos agroecológicos”.



● “Crearemos corredores urbanos para que los espacios públicos y semipúblicos preserven las plantas nativas, ampliaremos el equipo de la Patrulla Ambiental Costera para diagnosticar, que ha dado unos primeros pasos, prevenir y alertar sobre situaciones que requieran intervención en nuestra costa”.



● “Y también vamos a crear un Consejo Municipal de Ambiente, que integrarán distintas áreas del gobierno para desarrollar programas, obras y acciones enmarcadas siempre en una perspectiva de desarrollo sostenible”.



● “En este tiempo realizaremos obras de ampliación de la red cloacal y agua, puesta en valor de plazas, costaneras, circuitos deportivos, obras hidráulicas, pavimentación y colocación de luminaria Led. Generamos mayor conectividad entre las localidades con trabajos integrales de nuevos accesos, uniendo barrios y localidades”.



● “Vamos a comenzar, la avenida Tucumán y la calle San Juan que va a unir San Bernardo con Lucila del Mar y nos va a permitir a este Concejo Deliberante también planificar mejor todo lo que es Costa Azul, las arterias principales y también las obras públicas porque vamos a estar uniendo todos los barrios”.



● “En la localidad de Mar del Tuyú se realizó la ampliación de una obra de red cloacal, 8.242 metros que pasó también todas estas que les voy a nombrar pasaron prácticamente desapercibidas porque lo fuimos haciendo en pandemia. La población que va a estar beneficiada en Mar del Tuyú es de 4.246 habitantes, la inversión fue de 45 millones. La ejecución de una estación elevadora en la calle 87 y Costanera, que también la hicimos, capaz que pasaron por ahí y ven esa obra que estamos realizando, bueno, es la estación elevadora para todos estos temas”.



● “En la localidad de Santa Teresita se realizó una obra de instalación de 16 canillas comunitarias, la conexión de agua potable al Hospital Municipal, 5.874 metros de red, la población futura beneficiada es de 9.762 habitantes y la inversión fue de 69 millones de pesos”.



● “Está previsto para este año una obra de provisión de agua potable de 29.489 metros, la población futura beneficiada será de 35.740 vecinos del Partido de La Costa, la inversión será de 1.447 millones. Está previsto para este año dos obras de red cloacal, una estación elevadora de líquidos cloacales con una cañería de impulsión de 1.150 metros, una cañería colectora cloacal de 964 metros para cubrir las necesidades futuras de 100 mil habitantes”.



● “En San Clemente están en ejecución tres obras, estamos en estos momentos con obra de red cloacal en San Clemente, de 19.825 metros, la estación elevadora de impulsión de 1.599 metros para cubrir necesidades a 13 mil personas. Hay en ejecución de 10 mil metros más”.



● “En Costa del Este estamos en este momento en ejecución de la red cloacal de 7.971 metros que va a beneficiar a 3.744 personas que viven allí. Está previsto para este año una ampliación de la red cloacal de 11.945 metros de red y va a estar cubriendo a más de 5.280 habitantes más”.



● “En Las Toninas están previstas tres obras de cloacas en la localidad, que va a estar beneficiando a 6 mil habitantes. En Nueva Atlantis está prevista la provisión de agua potable, Barrio Hípico, de 3.240 metros para una población de 484 habitantes”.



● “Las obras en ejecución 2022, con financiamiento para escuelas, obra en la Escuela Primaria Nº 1 de San Clemente, obra en la Escuela Primaria Nº 2 de San Clemente, la gran mayoría todas realizadas y concretadas. Obra escuela especial Nº 502 de San Clemente, obra en la Escuela Primaria Nº 3 de Las Toninas, obra en la Escuela Nº 5 de Santa Teresita, en la Nº 13 de Santa Teresita, obra en el Jardín de Infantes 903 de Santa Teresita, obra en el Jardín de Infantes 912 de la localidad, en la Secundaria Nº 2 de Santa Teresita, Escuela Primaria Nº 6 de Mar del Tuyú, Escuela Secundaria Nº 13 de Mar del Tuyú, Nº 11 de Lucila del Mar, Nº 4 de San Bernardo, Nº9, 10, 12, 1, 2, 909, 916 de Mar de Ajó. Todas obras que estamos llevando adelante, obras que en la gran mayoría ya la hemos finalizado, y otras que les queda ahí un puchito ya nomás para finalizar y que se suma a las obras que hemos realizado en 2020 y las obras que hemos realizado en 2021”.



● “Se están embelleciendo en este momento 9 plazas con nuevos juegos, hace poquitos días vi que en las redes sociales ya publicaron la plaza de Nueva Atlantis que ya quedó finalizada, la plaza del Tango de Santa Teresita que ya está en la etapa final también de finalización”.



● “Estamos construyendo el primer Hospital Odontológico, bueno ahí vamos con un esfuerzo municipal. Vamos poniendo de a poquito, pero de a poquito, de a poquito, con esfuerzo municipal hicimos también la pileta en Mar del Tuyú”.



● “Vamos a construir el edificio de seguridad que va a estar en la ruta, va a ser en avenida 58 de la localidad de Mar del Tuyú, ahí en la ruta y 58, va a estar el edificio de seguridad que va a incluir todo lo que es este sistema de emergencias que hemos conformado”.



● “Vamos a estar construyendo un Polideportivo en la localidad de Las Toninas y vamos a estar construyendo un Polideportivo en la localidad de Mar del Tuyú”.



● “El año pasado a parte de la pandemia tuvimos una de las 3 sudestadas más grandes de la historia sumado a los cambios de clima en el mundo entero, no es casualidad que hayamos tenido esta sudestada. Hicimos toda la presentación, todos los pasos en los distintos estamentos del estado para conseguir los fondos millonarios para hacer esta obra de envergadura, ya estamos en las etapas finales que tienen que ver con cuestiones técnicas y de legislación, donde tendremos que mejorar en el orden de la provincia de Buenos Aires y municipal porque vamos a tener que hacer algunas mejoras, más aun en las zonas afectadas”.



● “Ahora estamos trabajando sobre la construcción de las instalaciones técnicas para la colocación del resonador magnético nuclear que sumamos hace unos meses, siendo el Partido de La Costa el primer municipio de la Costa Atlántica en ofrecer este servicio público y uno de los pocos en el interior de la Provincia”.



● “Seguiremos gestionando para sumar más médicos y más especialidades, más móviles de emergencias, para consolidar la red de los CAPS y también avanzar con la obra del Hospital Municipal Odontológico, que tanta demanda tiene en nuestra comunidad”.



● “Haremos obras para ampliar y fortalecer servicios, como la construcción del tercer quirófano del Hospital de Mar de Ajó y de una nueva área de servicios para el centro de salud. También les quiero anunciar que vamos a crear un área de internación pediátrica en el Hospital de Santa Teresita”.



● “Para este año, vamos a incorporar un nuevo centro de monitoreo. Tenemos un Centro de Monitoreo que es la sala de situación de Mar del Tuyú, creada recientemente la sala de situación de San Bernardo y vamos a estar creando y construyendo para este año ya la descentralización de todo el sistema de cámaras y vigilancia en San Clemente. San Clemente va a tener su propio centro de monitoreo de cámaras”.



● “Vamos a colocar totems para la detección de patentes, lo que nos permitirá tener mayor control y seguridad en diversos accesos. ya tenemos colocados algunos, trabajan en coordinación con la Policía y que nos ha permitido detener a muchas personas que tenían pedido de captura”.



● “Vamos a crear un Observatorio Vial y el programa Mi Primera Licencia, para trabajar con todas las escuelas secundarias del Partido de La Costa brindando cursos previos en la formación, que haya contenido más profundo en la responsabilidad y el respeto en los peatones”.