Once Unidos fue subcampeón en el Nacional de Menores

Como ya lo había hecho Defensa de Tandil en 2021, en este caso los varones de Once Unidos cayeron este sábado en la Final del Nacional de Clubes de Menores A de Mendoza y Atlántica volvió a tener un representante en el último partido del certamen. Además, los 7 clubes que representaron a Asabal lograron mantener las seis plazas en el "A" y también la del "B", para soñar con un 2023 entre los mejores.

Acha cayó en cuartos de final con lo justo frente a Ferro.

Sin dudas que fue una gran semana para los varones de Once Unidos. Comenzaron el lunes con victoria 33 a 27 ante Sedalo de Femebal, luego 35 a 22 ante Pocito y 31 a 28 ante el propio Ballester en la zona de grupos (el único que lo venció en todo el torneo), para clasificar primero de su zona. Luego en cuartos le ganó 25 a 19 a Río Grande y en semis 23 a 22 a el local, Maipú.

Ya en la Final, en este caso ante Ballester, no tuvieron un gran encuentro y cayeron por 32 a 25, para coronarse como el segundo mejor equipo del país. El 4 a 0 en 6 minutos obligó al tiempo muerto del cuerpo técnico de Once Unidos, que no encontraba la vuelta. Si bien los marplatenses comenzaron a anotar, se lo vio no tan resolutivo en ataque al equipo como en los otros partidos y con algunas lagunas en defensa, que le permitieron al rival tomar la delantera. Cuando pudieron ajustar la defensa, comenzaron las atajadas de Agustín Del Prete y los goles en ataque de Ramundo y Palacios, lograron empatar el partido en 11 a falta de 4 minutos del final. Igualada terminaría la primera mitad, pero en 13 tantos. El comienzo del complemento otra vez fue favorable al equipo de Femebal, que con un par de exclusiones de Once Unidos aprovechó para sacar una renta de 4 goles (19-15) en los primeros 10 minutos. A falta de 10 para el final Ballester sacó diferencia de 5 (25-20) y pudo mantener y ampliarla hasta el 32 a 25 con que derrotaron a los de Alejandro Carotenuto.

El equipo femenino de Once Unidos fue 12° y mantuvo la categoría.

Los varones de Acha tuvieron una excelente primera fase, con dos triunfos y una derrota y luego cayeron en Cuartos ante Ferro por un pequeño margen. Finalmente obtuvieron el sexto puesto al caer ante Río Grande por 23 a 22. En tanto que los varones de Defensa de Tandil mantuvieron la categoría y se quedaron con el puesto 12, con derrota este sábado ante Riestra por 28 a 18.

En el certamen Femenino las chicas de Handball Necochea tuvieron una muy buena primera fase y a pesar de no poder alcanzar las Semis, obtuvieron un meritorio séptimo puesto, al derrotar 24 a 16 a Tupungato. En tanto que las otras dos plazas se mantuvieron. Las chicas de Once Unidos finalizaron en la posición 12 y las de Defensa de Tandil en la posición 13. Por su parte las chicas de Acha que disputaron el Nacional de Clubes B finalizaron en la sexta posición, luego de caer 22 a 15 ante KM5 de Comodoro Rivadavia.

Acha, en el Nacional de Clubes B, fue sexta y mantuvo su lugar.