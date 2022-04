Las playas de Mar del Plata recibirán por primera vez y en invierno a las motos y cuatriciclos del EnduroPale

Entre el 30 y 31 de julio próximos, en el último fin de semana de las vacaciones de invierno, Mar del Plata contará con un evento deportivo inédito por primera vez en sus playas. Se trata de la cuarta edición del EnduroPale Argentina 2022, una competencia de motos y cuatriciclos sobre una pista artificial, que generaría un gran movimiento turístico y comercial con la llegada de pilotos de todo el país. 0223 dialogó con Santiago Alberdi, titular y fundador de la Asociación de Alta Velocidad, organizadora del evento y que mostró gran entusiasmo: "Esto es el comienzo de algo que tiene mucho futuro en Mar del Plata, la ciudad turística más importante de Argentina. Y lo hacemos en una época donde le sirve a la ciudad", declaró en el inicio de la charla.

Luego de realizarse en 2016, 2017 y 2018 en las anchas playas de Necochea, y ante el poco interés de aquel municipio por volver a contar con la competencia, los organizadores se reunieron el miércoles pasado con el intendente Guillermo Montenegro para iniciar los trámites de habilitación municipales y provinciales. La Asociación de Alta Velocidad, con sede en Coronel Suárez y con casi setenta ediciones organizadas del popular Enduro del Atlántico, se abocará en los próximos días a definir en qué sector de la costa de General Pueyrredón se realizará el evento: se necesitará de una pista de entre 2.500 y 2.800 metros de largo, y se estima que participarán más de 300 pilotos. Luego de Semana Santa, realizarán mediciones con GPS´s y cuatriciclos para establecer el sector ideal para la competencia, que puede ser en zona norte, céntrica o sur.

El intendente Guillermo Montenegro y Santiago Alberdi, organizador del EnduroPale, el pasado miércoles en el despacho del Jefe comunal.

El EnduroPale es una prueba de durabilidad y resistencia, inspirada en el EnduroPale du Touquet Pas-de-Calai de Francia, que se realiza desde 1975, la prueba más grande de motos en Europa. Son dos horas de recorrido para cuatriciclos y motos preparadas para la ocasión, divididas en más de diez categorías, y premiación hasta el quinto puesto. El viernes 29, comenzarán los trámites administrativos para los participantes. El sábado 30, será la sesión de entrenamiento y reconocimiento del terreno. Y el domingo 31, desde las 12, comenzará la competencia.

Además de la pista artificial, se creará un parque de asistencia para los pilotos, y un parque cerrado para las motos y cuatriciclos. Se montará un escenario para la entrega de premios, y donde tanto viernes -inicio de los trámites administrativos- como domingo antes de la premiación tocará "una banda importante" para el público. Antes de mayo, quedará todo definido para que los fanáticos de los pilotos aficionados y profesionales se puedan inscribir. La información estará actualizada en www.enduropaleargentina.com.ar .

Afiche promocional del EnduroPale Argentina 2022.

Alberdi, organizador, explicó cómo se gestó la llegada del EnduroPale Argentina a las costas marplatenses: "Luego de tres exitosas ediciones, en 2019 no se pudo realizar en Necochea porque justo cambiaron de autoridades, y luego vino la pandemia. Para este año, aquel Municipio empezó a dar vueltas. Y hace dos meses me comuniqué con Guillermo (Montenegro), con quien tenemos una persona amiga en común que le habló muy bien de nosotros, le comenté del evento, le pasamos la invitación. Como organizadores tenemos una reputación y muy buen trato por todos los lugares donde hemos pasado, gobernadores de Río Negro, Entre Ríos, y empezamos a encaminar las cosas", sostuvo. "Para nosotros es importante el acompañamiento de todo el equipo del intendente, hemos tenido un recibimiento espectacular. Está todo alineado para que tengamos un evento importante", añadió.

A diferencia de Necochea, que cuenta con playas mucho más anchas, en Mar del Plata realizarán un trabajo de estudio muy fino para establecer el lugar ideal para la competencia. "La pista será de entre 2.500 y 2.800 metros de frente costero. Por lo que hemos medido, da perfectamente. En algunas playas hay escolleras y eso no es problema porque se tapan con arena para que haya un salto y pasar al otro lado. Se hará un movimiento de arena y una pista que es totalmente artificial, que al otro día de la competencia se pasa la maquinaria y queda la playa como estaba. También se hará un estudio de impacto ambiental", explicó Alberdi. Y agregó, en detalle: "Estamos relevando toda la costa para ver cuál es el sector que tiene mejores dimensiones. Lo único que le faltará a esta prueba será la famosa recta de 900 metros que tenían en Necochea. Se irá a otra velocidad, porque sino es un riesgo, los pilotos acá no están tan acostumbrados a la velocidad. Sería una pista más técnica. Tendremos que analizar el comportamiento de la arena, no es lo mismo la de Necochea que la de Mar del Plata. Veremos si será de dos horas, o por ser la primera edición acá, de una hora y media. Son un montón de cosas que hay que evaluar".

Mar del Plata "tiene un potencial de cantidad de pilotos impresionante, lo vemos todos los meses en el Enduro del Atlántico", afirma Santiago Alberdi a 0223. "Muchos pilotos que son más del Moto Cross, ya nos están llamando porque quieren correr, es en el patio de la casa de ellos. Nunca en la historia se hizo algo así en Mar del Plata. Es algo nuevo que el aficionado de la actividad no se lo va a querer perder", indicó el empresario. En la edición 2018 realizada en Necochea, una ciudad más chica, participaron 311 pilotos. Pero en esta primera experiencia en General Pueyrredón, el foco estará puesto en la calidad y comodidad de la competencia, sin importar la cantidad de participantes: "si vemos que en el lugar elegido se torna dificultoso para que vengan muchos pilotos, se pondrá un cupo. Queremos que el evento fluya, que la gente de Mar del Plata quede contenta y año a año irá creciendo, como pasó en Necochea. No es bueno que en un comienzo sea un evento tan explosivo más allá de la experiencia. Ahora en Orense, cumpliremos 70 carreras del Enduro del Atlántico. Sabemos lo que hacemos. Todo lo que hemos hecho nos dio una gran experiencia", culminó Alberdi.