¿Por qué nos besamos?

Cada 13 de abril es el Día del Beso. Muchos creen que besarse de forma romántica es algo universal instalado, pero lo cierto es que menos de la mitad de las culturas del mundo lo practican.

El beso es como una droga natural porque al hacerlo liberamos dopamina, disminuimos los niveles en sangre de cortisol, conocida como hormona del estrés y aumentamos la oxitocina, la hormona del amor.

Las pupilas se dilatan, aumenta la sudoración, se acelera el ritmo cardíaco y no queremos parar de chapar. De hecho, solemos cerrar los ojos para sobre estimular el sentido del tacto.



Pero no todos los besos gustan ¿Por qué pasa eso? ¿Chapa mal o simplemente no coinciden? Muchos estudios demostraron que el olfato es clave a la hora de elegir una pareja. Sí, besarnos es una excusa para acercamos lo suficiente para olfatear los genes de la otra persona y detectar sus feromonas, lo que antropológicamente asociamos a una descendencia con buenas defensas.

¿Pero desde cuándo nos besamos? Una de las pruebas más antiguas se encontró en unos textos en sánscrito de más de 3.500 años y describían el beso como la acción de inhalar el alma del otro.

Los que sí inhalaron el alma, fueron los que se dieron el beso más largo del mundo que duró más de 58 horas y entró en los Record Guinness.

Te tiro un datazo: en un beso usamos 34 músculos faciales y no hay que traumarse pero con un beso se pueden traspasar hasta 80 millones de bacterias en sólo 10 segundos. Tranqui, si sobreviviste con todos los que te chapaste hasta ahora, todo va a estar bien.