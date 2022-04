Quilmes tuvo una noche para el olvido y se despidió de la temporada

La temporada llegó a su fin para Quilmes en la Liga Argentina de Básquet. Más en frío, el cuerpo técnico y la dirigencia tendrán que hacer un análisis, pero en líneas generales, da la sensación que estuvo lejos de la esperada. Lo mínimo a lo que podía aspirar un equipo con tanta historia, era a llegar a los playoffs, cosa que no consiguió. En el play-in, tuvo dos chances y se le escaparon. El lunes había sido Lanús y este jueves fue Bahía Básket, en el Polideportivo, el que aprovechó el primer cuarto para sacar una ventaja decisiva (lo ganó 21-4) y manejó todo el encuentro para cerrarlo 63 a 51 y quedarse con el último pasaje.

Un día después de su 100° Aniversario, Quilmes no se pudo hacer un autoregalo. Y más allá de las virtudes del rival, mucho tuvo que ver una flojísima actuación propia, marcada claramente en el cuarto inicial en la que no pareció darse cuenta todo lo que se jugaba, fue suave en la marca, abolló el aro y recibió una paliza 21-4 que después se le iba a volver demasiado cuesta arriba. Porque si bien en algún momento bajó de los dos dígitos la diferencia, nunca estuvo realmente con posibilidades de revertir el marcador, sobre todo por una noche en la que el tiro exterior, fundamental para cualquier remontada, le fue totalmente esquiva. La mejoría mostrada en el segundo parcial, le permitió emparejar las acciones en el desarrollo, pero no logró acercarse en el marcador porque las "bombas" no entraron (1 de 16 en los primeros 20) y eso lo fue desmotivando también desde lo anímico. Al descanso largo, llegó 18 abajo (20-38).

Un buen comienzo del complemento lo hizo ilusionar, pero fue un espejismo. En realidad, fue el mejor momento local, porque defendió bien y concretó la mitad del plan. El problema fue que no pudo hacerlo valer en el ataque y el descuento de 7 puntos (19-12), todavía lo tenía con una luz de once (39-50) a la visita. Eran 10 minutos en el que se jugaba el resto y fue por todo. Gago se puso el equipo al hombro y la distancia se achicó a siete. Pero los triples que necesitaba para ese impulso final, nunca llegaron, Bahía se tranquilizó y se escapó nuevamente para cerrar sin inconvenientes por 63 a 51 y llevarse el pasaje a los playoffs, donde se medirá ante Estudiantes de Concordia.

Síntesis

Quilmes (63): Facundo Gago 15, Agustín Jara 7, Alex Negrete 7, Lucio Castellani 9 y Tomás Nally 0 (FI); Darío Skidelsky 0, Francisco González 7, Agustín Ecker 4, Leonardo Catelotti 0 y Francisco Arraiz 3. DT: Manuel Gelpi.

Bahía Basket (61): Ezequiel Paz 8, Valentín Forestier 16, Ivan Catani 10, Emanuel Fernández Peña 0 y Gabriel Novaes Souza 12 (FI); Facundo Aranda 8, Joaquín Sánchez 9, Germán Misetich 0, Santiago Candia 0 y Valentín Simondi 0. DT: Laura Cors.

Parciales: 4-21, 20-38 y 39-50.

Árbitros: Cristian, José y Franco.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.