Aldosivi quiere estirar su racha ganadora

Una de las mejores noticias para todos, es que la torre de iluminación sur del José María Minella se reparó y que, nuevamente, se pueden jugar partidos en horario nocturno. Y teniendo en cuenta eso, el feriado y el momento que atraviesa Aldosivi, puede ser una verdadera fiesta la que se viva desde las 19 con el "tiburón" enfrentando a Rosario Central por la décima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.

El conjunto de Martín Palermo está de racha y eso hay que aprovecharlo. Consiguió cuatro triunfos seguidos, los últimos dos de visitante ante Colón y Lanús, por lo que el ánimo y la confianza están por las nubes. Más allá de algunas cuestiones futbolísticas que no conformaron o la falta de tenencia en la victoria en el Sur del Gran Buenos Aires, la realidad es que los resultados se siguen dando y eso es lo que vale para el equipo de nuestra ciudad que está en zona de clasificación a cuartos de final y se aleja cada vez más de los últimos puestos de la tabla de promedios. Ante este panorama, no hay nada que modificar y repetirá el once inicial por quinto partido consecutivo.

Enfrente habrá un Rosario Central que está sufriendo el campeonato, que ya no tiene al "Kily" González en el banco de suplentes y que llega a Mar del Plata con un exAldosivi como Leandro Somoza. Los "canallas" están casi en el fondo de la tabla y vienen de igualar 2 a 2 contra un equipo alternativo de Colón de Santa Fe. Encima, no podrá contar con su referente y goleador, Marco Ruben, que lesionado.

Probables formaciones

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini y Fernando Román; Edwin Mosquera, Matías Morello, Leandro Maciel y Braian Martínez; Martín Cauteruccio y Santiago Silva. DT: Martín Palermo.

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Komar, Javier Báez y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Luciano Ferreyra y Gino Infantino; Lucas Gamba y Alejo Véliz. DT: Leandro Somoza.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: José María Minella.

Hora: 19.