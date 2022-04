Mar del Plata no registra contagios de coronavirus

Por primera vez desde que comenzó la pandemia, Mar del Plata no registra casos de coronavirus en su parte epidemiológico. La información fue confirmada por la secretaría de Salud que confirmó que se mantienen en la ciudad ocho pacientes en tratamiento por coronavirus activo.

"En el día de hoy, no se registraron nuevos pacientes en tratamiento por Covid-19. En el último informe del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa) no se confirmaron nuevos pacientes en tratamiento por coronavirus y las muestras realizadas pertenecen al 15 de abril. Además, no se informó personas recuperadas", indica el parte emitido por las autoridades sanitarias.

En la misma línea, el reporte marca que no se registraron en las últimas 24hs nuevos fallecimientos ni internaciones en Unidades de Terapia Intensiva.

Desde que comenzó la pandemia, en la ciudad se confirmaron 149.067 casos, de los cuales son ocho los que continúan activos. Según los registros, 146.146 superaron la enfermedad y 2.913 fallecieron a causa de la misma.