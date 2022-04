Battaglia se reunió con Riquelme y los jugadores y sigue

Todo el día se habló de algo y, al final, no pasó nada. Porque todas las informaciones que fueron surgiendo desde el mismo final del empate contra Godoy Cruz en La Bombonera, con una decepcionante actuación del equipo, conferencia suspendida mediante, hacían pensar que había sido final de ciclo para Sebastián Battaglia. Sin embargo, el entrenador no tenía pensado renunciar y el Consejo de Fútbol no lo iba a despedir tan fácil, para no "cargarse" otro técnico como pasó con Miguel Russo. Por eso, en un Predio de Ezeiza desbordado de periodistas esperando "sangre", hubo cumbre entre dirigentes, cuerpo técnico y plantel, y el jugador con más títulos de la historia de Boca tendrá una chance más.

Antes de reunirse con el cuerpo técnico, el vicepresidente Riquelme se reunió en el gimnasio con los principales referentes del plantel para evaluar la situación. Los partidos ante Central Córdoba, de Santiago del Estero, en menor medida porque dispondrá de un conjunto alternativo por la Copa el sábado, y el trascendental para el “Mundo Boca” que es el enfrentamiento ante Corinthians, en San Pablo, el próximo martes por la Copa Libertadores, pueden ser claves para la continuidad de esta historia.

La práctica estaba pactada para las 16 y en ese momento comenzó el cónclave entre el cuerpo técnico y la dirigencia de fútbol del club, mientras el plantel trabajaba en el gimnasio con Alejandro Blasco, el preparador físico alterno. Durante 20 minutos dialogaron ambas partes y luego el cuerpo técnico encabezado por Battaglia se fue a una de las canchas del predio de Ezeiza para ponerse a cargo del entrenamiento con la mira puesta en Central Córdoba, el rival del próximo sábado por la decimosegunda fecha del Grupo 2 de la Copa de la Liga.

Todavía no salió a la luz qué se dijo en esa reunión, pero es claro que el técnico volvió a torcer el brazo de Riquelme y compañía como había pasado después de la derrota ante Huracán hace un mes, cuando luego se consiguieron los triunfos ante Estudiantes en La Plata y River Plate en el Monumental. Dato no menor es el apoyo del plantel hacia el cuerpo técnico y eso también pesó en la continuidad del entrenador. Los jugadores anoche, en pleno vestuario hicieron una autocritica muy fuerte, un “mea culpa” duro en donde se hicieron responsables del mal momento del equipo.

Sin duda en el debe de este proceso está que nunca pudo mantener una línea de juego y el permanente cambio de jugadores, ya que de 36 encuentros que dirigió, en 35 de ellos no repitió el mismo equipo titular. A su favor está el pasado como jugador en el club, puesto que es el más ganador de la historia “xeneize” con 18 títulos y nadie quiere tener el costo político de despedirlo sin darle una última oportunidad.

“La verdad es que estamos bien, trabajando, porque queremos que el equipo mejore. Y pensando en el próximo partido para tratar de superarnos y buscar el triunfo”, expresó el técnico en diálogo con ESPN al llegar al Centro de Entrenamiento de Ezeiza para encabezar la práctica vespertina del plantel. Consultado sobre sus fuerzas para seguir en el cargo, Battaglia respondió que “siempre” confía “en los jugadores y en el plantel, procurando mejorar. Haremos una autocrítica y buscaremos lo mejor”, advirtió.