Otra decepcionante actuación de Boca en La Bombonera

Estar en zona de clasificación es lo único que sostiene en el cargo a Sebastián Battaglia a esta altura. Porque el nivel del equipo, las variantes del entrenador y la respuesta de sus jugadores, fueron de final de ciclo. Boca dejó una pobrísima imagen en La Bombonera frente a Godoy Cruz, empató 1 a 1 por la undécima fecha de la Copa de la Liga y su gente le hizo saber el descontento.

"A ver a ver los jugadores si pueden oir, con la camiseta de Boca ganar o morir", empezó a cantar la hinchada en los últimos minutos del partido. Jugando bien, más o menos o mal, el "xeneize" está acostumbrado a ganar campeonatos y pocas veces llega a esta situación de crisis futbolística y un desconcierto tan grande adentro de la cancha. Más allá de las pobres últimas presentaciones, sus hinchas se la estaban bancando pero el empate con uno de los equipos que pelea el descenso, en su cancha y mereciendo perder, fue demasiado.

En el juego, Godoy Cruz intentó salir a presionar y aprovechó la superioridad numérica en el mediocampo para ganar la pelota y generarle ocasiones a espaldas de Fabra y Weigandt. Boca apostaba a las corridas de Villa, poco participativo por derecha, o las apariciones de Benedetto y Vázquez. El doble "9" tuvo una cada uno para abrir el marcador, pero "Pipa" la quiso "picar" desde la medialuna y la tiró por arriba, mientras que el juvenil la adelantó demasiado en el control y le llegó al arquero. Del otro lado, de a poco, se empezó a agigantar la figura de Javier García, decisivo ante cada llegada visitante.

Hasta que a los 34', y luego de un lateral, Vázquez se generó un penal que Benedetto canjeó por gol y parecía que todo se iba a facilitar para Boca. Pero nada de eso pasó, al contrario, se replegó, el "tomba" se lo llevó por delante y alcanzó merecidamente el empate antes del descanso. Salomón Rodríguez, por el segundo palo, empujó una pelota que cruzó toda el área para darle el 1 a 1 a los de la dupla Orsi-Gómez.

En el complemento, se notaron todavía más las falencias de Boca para generar fútbol y Godoy Cruz se animó, encontró pases para dejar delanteros de cara a García y si no lo ganó, fue sólo porque falló en la definición o porque el arquero mostró un nivel superlativo. Del otro lado, apenas un remate de Benedetto, en tiempo de descuento, que se fue por encima del travesaño. El ingreso de Zeballos ilusionó por el desequilibrio individual, pero el "chango" alternó buenas con malas y no pudo terminar de romperlo.

El final fue todo desconcierto, una doble atajada de Javier García (la segunda no valía por offside), terminó de generar la bronca en la gente por un equipo apático, que le soltó la mano a un entrenador que no responde, pero que no es el único responsable del momento del equipo. Las culpabilidades son compartidos y no se salva ninguno en un Boca que clasificará en la Copa de la Liga, peleará por hacerlo en la Libertadores, pero que si no cambia a tiempo, correrá una carrera contra la suerte.

Síntesis

Boca (1): Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Frank Fabra; Sebastián Villa, Cristian Medina, Pol Fernández y Juan Ramírez; Darío Benedetto y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Cambios: ST 20' Ezequiel Zeballos por Medina, 29' Alan Varela y Diego González por Ramírez y Fernández, 37' Nicolás Orsini por Vázquez.

Godoy Cruz (1): Juan Espínola; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz y Fanco Negri; Nelson Acevedo; Gonzalo Abrego, Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude y Matías Ramírez; Salomón Rodríguez. DT: Orsi-Gómez.

Cambios: ST 20' Tadeo Allende por Ramirez, 31' Elías Lopez y Valentín Burgoa por Negri y Bullaude, y 37' Tomás Badaloni por Rodriguez.

Goles: PT 34' Benedetto (B), de penal y 43' Rodríguez (GC).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: La Bombonera.