Tras el Regional de Clubes "B", vuelve el Oficial Femenino y Masculino

Después de un fin de semana sin actividad, el hockey marplatense volverá al ruedo con la disputa de la quinta fecha del Torneo Oficial Femenino que se desarrollará en distintas canchas de la ciudad con cruces muy interesantes.

En la Línea “A”, luego de los partidos que se recuperaron, Trinity se subió a la cima de la tabla de posiciones con 10 unidades. El equipo de Manuel Pedroche sigue invicto y tendrá un atractivo desafío por delante ya que el sábado se medirá con Mar del Plata Club en el Sintético Panamericano. Las campeonas vienen de perder su primer partido de la temporada y querrán recuperarse ante un equipo en franco ascenso. Detrás se encuentra Universitario que, después de su consagración como campeón en el Regional de Clubes “B”, visitará a Banco Provincia para tratar de sostenerse en la lucha de arriba. Las dirigidas por Mariano Maidana habían comenzado bien el certamen pero acumulan ahora dos caídas al hilo y quieren volver a sumar.

Otro de los duelos interesantes, será el cruce entre CUDS que se mantiene invicto (2 victorias y 1 empate) pero debe el cruce con MDP Club, e IDRA que después de vencer al último campeón, goleó a Banco Provincia y quiere seguir por esa senda. En los últimos dos cotejos, Sporting ha conseguido su primer triunfo de la temporada y el equipo de Horacio Asencio tratará de ratificarlo visitando al siempre duro Del Valle de Necochea. Por su parte, IAE Club y Once Unidos tendrán un duelo importante entre equipos que están en el fondo de la tabla y buscan salir de esa posición.

La Línea “B” tendrá un duelo que se destaca. Biguá, uno de los líderes con 10 puntos, visitará en la Villa Marista a Sporting “B” que tiene 9 buscando definir quién se queda con el liderazgo. Quien comparte la punta con las de Parque Camet es Polideportivo Villa Gesell que recibirá en Pinamar a River tratando de sostenerse en lo más alto. Otro de los equipos en disputa de esas posiciones es CUDS “B” que con sus 9 unidades, recibirá al CET de Pinamar en “La Josefa”. En otros partidos de la fecha, Mar del Plata Club “B” recibirá en su Villa Deportiva a Libertad y Náutico se cruza con Campo de Pato de Balcarce poniendo en juego puntos valiosos para ambos.

Por último, la Línea “C” tendrá a su único líder, IAE Club “B”, con fecha libre por lo que todos tratarán de acercarse. MDQ 06 Hockey Club puede quedar a sólo un punto pero antes debe superar a Pueyrredón que ha ganado uno de los tres partidos que disputó. IDRA “B” tiene el mismo objetivo y se medirá con Banco Provincia “B”. En el Sintético Panamericano, Comercial se enfrentará con Talleres y el domingo, en Mar del Plata Club, Miramar se medirá con el debutante Serena.

Los Caballeros también tienen actividad

El domingo será el día de actividad para el Torneo Oficial Masculino con la disputa de la tercera fecha del certamen.

El único partido que se jugará en Mar del Plata será desde las 14 y tendrá como protagonistas a Náutico enfrentando a Campo de Pato de Balcarce. Por su parte, CET de Pinamar recibirá a Libertad a la misma hora y Del Valle será local en Necochea ante MDQ 06 HC.

Cronograma de partidos

Línea “A” – Sábado 23/4

15 hs.- EPH – Trinity v. Mar del Plata Club

16.30 hs. – EPH – IDRA vs. CUDS

16.30 hs. – en Bco. Provincia – Banco Provincia vs. Universitario

16.30 hs.- en Universitario – IAE Club vs. Once Unidos

16.30 hs. – en Necochea – Del Valle (N) vs. Sporting

Línea “B” – Sábado 23/4

16.30 hs. – en CMH 2 – Náutico vs. Campo de Pato (B)

16.30 hs. – en La Josefa – CUDS vs. CET (Pinamar)

16.30 hs. – en MDP Club – Mar del Plata Club “B” vs. Libertad

16.30 hs.- en Pinamar – Polideportivo Villa Gesell vs. River

16.30 hs. – en Villa Marista – Sporting “B” vs. Biguá

Línea “C” – Sábado 23/4

13.30 hs. – en EPH – Comercial vs. Talleres

13.30 hs. – en Once Unidos – MDQ 06 HC vs. Pueyrredón

15 hs. – en Biguá – IDRA “B” vs. Banco Provincia “B”

Domingo 24/4 – 15 hs. – en MDP Club – Miramar vs. Serena

Oficial Caballeros – Domingo 24/4

14 hs. – en CMH 2 – Náutico vs. Campo de Pato (B)

14 hs. – en Pinamar – CET (Pinamar) vs. Libertad

14 hs. - en Necochea – Del Valle (N) vs. MDQ 06 HC