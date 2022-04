Alvarado necesita equilibrarse fuera de casa

De atrás para adelante. Si bien Manuel Fernández es un entrenador que le gusta mirar el arco contrario, no come vidrio y sabe que en los últimos dos viajes (uno con él y otro en la despedida de Coyette), Alvarado recibió 9 goles. Por eso, no va a salir como loco, mantendrá el sistema que utilizó en el triunfo ante Santamarina en el Minella y tratará de conseguir sumar como visitante cuando enfrente a las 15 a Estudiantes de Buenos Aires, por la undécima fecha de la Primera Nacional.

La última presentación de los marplatenses fue convincente, derrotó 3 a 0 a los tandilenses y se quedó con buenas sensaciones, más allá de que no brilló en el juego. Pero el partido y el rival que tendrá enfrente es distinto, por eso, el entrenador entiende que no se pueden dar ventajas ni en juego ni en las pelotas paradas, un déficit del equipo en lo que va del certamen.

Aunque no está confirmado, Fernández podría repetir los once, pero eso significaría que continúa fuera del equipo Pedro Fernández, uno de los referentes del plantel. Si bien el arquero no estuvo frente a Santamarina, porque no había entrenado con normalidad en la semana, Ruiz Díaz mantuvo el arco en cero y no sería raro que tenga otra oportunidad. Como tampoco sorprendería que Brian Mieres (se recuperó de una lesión) y Alan Robledo (cumplió la suspensión), se sienten en el banco de suplentes.

El local, que dirige Walter Otta (exUnión de Mar del Plata), viene de perder contra Estudiantes de Río Cuarto como visitante y se quiere recuperar en su cancha.

Probables formaciones

Estudiantes de Caseros: Daniel Monllor; Delfor Minervino, Stefano Brundo, Iván Zafarana y Lautaro Lusnig; Sebastian Mayorga, Fernando Miranda, Facundo Pereyra y Santiago Camacho; Alan Cantero y Lautaro Parisi. DT: Walter Otta.

Alvarado: Pedro Fernández o Esteban Ruiz Díaz; Nahuel Menéndez, Francisco Mattia, Julián Vitale, Franco Ledesma y Nazareno Solís; Matías Rodríguez, Andrés Cháves y Gonzalo Lamardo; Mauro Valiente y Facundo Pons. DT: Manuel Fernández.

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: "Ciudad de Caseros".

Hora: 15.